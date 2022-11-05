Son zamanlarda oldukça sık araştırılan konular arasında yer alan Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor ve sıklıkla araştırılıyor. Gün içerisinde Bağcılar belediyesi hangi parti? Sorusu birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Peki, Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden? Bağcılar belediyesi hangi parti?

Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden? Sorusu, son günlerde vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen sorular arasında yer alıyor ve Bağcılar belediyesi hangi parti? Sorusu ile birlikte gün içerisinde sıklıkla araştırılıyor. Bu haberimizde Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden? Sorusunu merak edenler için yanıtladık. Peki, Bağcılar belediye başkanı Abdullah Özdemir hangi partiden? Bağcılar belediyesi hangi parti?

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI ABDULLAH ÖZDEMİR HANGİ PARTİDEN?

İstanbul'da bir süredir sağlık sorunları yaşadığı gerekçesiyle Bağcılar Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden AK Partili Lokman Çağırıcı'nın yerine 15 Nisan 2022 yılında Abdullah Özdemir seçildi.

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 11 Kasım 2007'de 2. Olağan ve 14 Ağustos 2011'de 3. Olağan İlçe Gençlik Kolları kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi. Bu süre içerisinde ABD'de bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve dünya siyaseti üzerine eğitim alan Özdemir, halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev yapıyor.

Özdemir, belediye meclis üyeliği aday adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı. 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda İBB Meclisi üyesi olan Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstleniyor. İngilizce bilen Abdullah Özdemir, evli ve 1 çocuk sahibi.