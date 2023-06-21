Emekli maaşlarının yatmasını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında Bağ- Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ- Kur maaşları ne zaman yatar? sorularına yanıt arıyor. Tahsis numarasına göre emekli maaşlarının ödenme günü belirlenmesiyle beraber vatandaşlar Bağ- Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ- Kur maaşları ne zaman yatar? sorularına yanıt aradı.

Bağ- Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? sorusu araştırılıyor. Zamlı emekli maaşlarını alacak olan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yatacağını merak ederken Bağ- Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ- Kur maaşları ne zaman yatar?sorularını araştırdı. Peki, Bağ- Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? Bağ- Kur maaşları ne zaman yatar?

BAĞ- KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Tahsis numarası 0 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 28'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 1 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 21'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 2 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 25'inde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 28'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 3 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 20'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 26'sında maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 4 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 24'ünde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 5 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 19'unda maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 6 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 23'ünde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 7 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 18'inde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 8 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 22'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 27'sinde maaşlarını alacak.

Tahsis numarası 9 olan vatandaşlar 4A SSK emeklileri ayın 17'sinde maaşlarını alırken, 4B Bağ-Kur emeklileri ayın 25'sinde maaşlarını alacak.