Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamayla emeklilik şartının 9000 günden 7200 güne düştüğü açıklanmıştı. Peki, Bağ-kur 7200 güne düştü mü? Bağ-kur 7200 günden emeklilik şartları, kimleri kapsıyor? Bağ-kur prim gün sayısı, borçlarına af geldi mi? İşte Bağ-kur emekliliği ile ilgili tüm detaylar…

BAĞ-KUR 7200 GÜNE DÜŞTÜ MÜ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada küçük esnaflara yönelik müjde vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR 7200 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI, KİMLERİ KAPSIYOR?

Eski haliyle bağ-kur'dan emekli olacak küçük esnaf kadınlarda 20 yıl (7200 gün), erkeklerde 25 yıl (9000 gün) şeklindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.

BAĞ-KUR PRİM GÜN SAYISI

2008 yılında devreye sokulan sosyal güvenlik reformuyla işçi ve memurların emekliliği için gerekli olan gün sayısı 7.200 olarak belirlenmişti. Ancak bu durum Bağ-kur'lular için 9.000 prim günü olarak kabul edilmişti. Bu düzenleme ile Bağ-kur'lular daha uzun süre prim ödemek ve daha geç emekli olmak zorunda kalıyor. SSK'da 7.200 prim günü ile kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını doldurduğunda emekli olabilirken bu durum Bağ-kur'lu kadınlarda 58, erkekler de 60 yaş ve 9.000 prim günü koşullarını sağlanması durumunda gerçekleşiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından açıklanan çalışmaların yürürlüğe girmesiyle birlikte iki sigorta kolu arasındaki fark kalkmış olacak.