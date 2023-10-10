Bafra Pidesi tarifi! MasterChef Bafra Pidesi nasıl yapılır?

Pide lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Bafra Pidesi ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi nedir? Bafra Pidesi nasıl yapılır, Bafra Pidesi yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Bafra Pidesi yapıldı, evde klasik Bafra Pidesi yapıldı! İşte en güzel Bafra Pidesi!

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Bafra Pidesi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Bafra Pidesi hazırladı. Peki, Bafra Pidesi nedir? Bafra Pidesi nasıl yapılır? Bafra Pidesi nedir?

BAFRA PİDESİ TARİFİ!

1 porsiyon ( yaklaşık 230 gr.) Bafra pidesi 70-75 cm uzunluğunda ve 3-4 cm eninde olup, üstü kapalıdır. Pişen ve tereyağı ile yağlanan Bafra Pidesi 6 eşit parçaya kesilmesiyle (yaklaşık 12-13 cm uzunluğunda) servis edilir, yerken hamurunun özelliğinden dolayı baklava gibi ağızda dağılır. Bafra pidesinin yapımında Bafra yöresine has olan tereyağı kullanılmaktadır. Bu tereyağı Bafra' da yetiştirilen hayvanlardan elde edilmekte olup pidemize ayrı bir lezzet katmaktadır. Diğer pidelerde, eritilmiş margarin hamurun üstüne fırça ile sürülmektedir. Bafra pidesinde ise yöremize has olan tereyağı parça halinde hamurun içine konularak eritilmektedir.

Tereyağının ayırt edici özellikleri :

Bafra ilçesi süt hayvanlarından alınan taze sütlerin 100 derecede 15 dakika kaynatılır. Kaynatılan süt 80 dereceye düşünceye kadar soğutulur ve kreması alınıp I gün bekletilir ve daha sonra yayıkta tereyağ yapımında hiçbir katkı maddesi kullanılmaz ve tamamen doğaldır. Rengi hafif sarımtraktır. (sütün doğal rengi) Şekli yuvarlak veya uzun olabilir.

Üretim Şekli:

Hamur için gerekli malzemeler : (1 çuval unun 50 kg. hesabı üzerinden)

50 kg. un,

250 gr. Yaş hamur mayası,

30 lt. su,

250 gr. tuz

Tüm bu malzemeler karıştırılarak 80 kg. hamur elde edilmektedir.

Pide hamuru 180 gr. hesabı üzerinden; 80 kg. hamur / 180 gr. 444 adet Bafra pidelik hamur çıkmaktadır.

İç malzemesi:

75 — 80 gr. orta yağlı dana kıyması

50 gr. ince doğranmış soğan

Tuz — karabiber

Un; Buğdayın Bafra yöresine ait undan yapılıyor olması ve hamurunun diğer yörelerdeki cıvık hamur gibi olmayıp, unu yoğurma tekniği ve hamurun uzun süre dinlendirilmesi, fırının büyüklük ölçüsünün kullanılan odunun ve ustanın dinlendirilen hamura şekil vermesinden dolayı farklılık gösterir.

Buğdaysert ve gevrek bezasta, panda, sekrotary buğday cinslerinden karma yapılarak üretilmiştir.

Kıyma : Her yörenin hayvanlarının etleri kendilerine göre farklıdır. Ayrıca kapalı alanlarda küspe ve samanla beslenen hayvanların etlerinin lezzeti de düşüktür. Küspe ve samanla beslenen sığırların etleri sert olur ve küspeye has bir koku verir. Bundan dolayıdır ki kıyması da sert ve hoş olmayan bir koku içerir. Bu da pişirilip sunulan Bafra pidesinde hoş bir lezzet yaratmaz.

Bunun yanında açıkta doğal olarak beslenen sığırların hareketli olması yönünden etleri yumuşak olması ve doğada yediği doğal otların ve kekiklerin vermiş olduğu lezzet yönünden ayrıcalık sağlar.

Yapılışı:

Hamur : Un, su, tuz ve maya ilave edilerek hamur haline gelinceye kadar yoğurulur. 30 dakika bekletildikten sonra 180 dr parçalar halinde kesilir. Kesilen hamurlar Paza içerisine bezle örtülü olarak 90 dakika dinlendirilir.

Kullanılacak hamurun yoğurma işleminde hamur önce katı kıvamda yaklaşık 5 dakika yoğrulur. Daha sonra yavaş yavaş katılacak suyla ortalama 10 dakika yoğrulur, inceltilen ve uzatıldığında kopmayacak şekle ulaşması ile elastik kıvama gelmesiyle yoğurma işlemi biter.

Pide Harcı:

Kıyma yayvan bir tencere içerisinde kavruluncaya kadar ateş üzerinde pişirilir. Daha sonra kıymanın yağı tamamen ayrılır. Soğuduktan sonra içerisine ince kıyılmış soğan, tuz ve karabiber ilave edilerek iyice karıştırılır.

Hazırlanışı:

Hamur el yardımıyla yaklaşık 1 metre boyunda, 2,5 cm eninde kano şeklinde açılır. İçerisine Bafra pidesi harcı konulur ve üstü kapatılır. Pişirtilmek üzere Karafırın'a sürülür. 15 dakika kadar (iyice kızarıncaya kadar) pişirilir.

Servis:

Karafırından çıkarılan Bafra Pidesi 'nin üzerindeki un fırça yardımıyla temizlenir. Sıcaklığı soğumandan Bafra Pidesi 'nin ortası bıçak yardımıyla açılarak içerisine Bafra' ya has olan tereyağı parçacıklar halinde ilave edilir. Üzerine de 15 — 20 gr. Tereyağı sürülür ve Bafra Pidesi kare ya da baklava dilimleri halinde dilimlenerek servis tabağına dizilir.

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Tescil No:119