TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde haftanın ilk takım oyunu gerçekleşiyor. Bu akşam yayınlanan bölümde Bafra pidesi yapılıyor. Peki, Bafra pidesi nedir, nasıl yapılır? MasterChef Bafra Pidesi tarifi ve yapılışı! Bafra Pidesi malzemeleri! Detaylar haberimizde...

BAFRA PİDESİ NEDİR?

Bafra pidesi 70-75 cm uzunluğunda ve 3-4 cm eninde olup, üstü kapalıdır. Pişen ve tereyağı ile yağlanan Bafra Pidesi 6 eşit parçaya kesilmesiyle (yaklaşık 12-13 cm uzunluğunda) servis edilir, yerken hamurunun özelliğinden dolayı baklava gibi ağızda dağılır. Bafra pidesinin yapımında Bafra yöresine has olan tereyağı kullanılmaktadır. Bu tereyağı Bafra' da yetiştirilen hayvanlardan elde edilmekte olup pidemize ayrı bir lezzet katmaktadır. Diğer pidelerde, eritilmiş margarin hamurun üstüne fırça ile sürülmektedir.

MASTERCHEF BAFRA PİDESİ TARİFİ VE YAPILIŞI!

2 su bardağı ılık su

Yarım paket instant kuru maya (11 gramlık paketin yarısı)

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un

İç Harcı İçin;

500 gram kıyma

2 adet orta boy soğan

Biraz sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, kırmızı biber

Üzeri İçin;

Biraz sıvı yağ veya

1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ