Bafra'da otomobil karşı şeride geçti: 2 yaralı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde yayaya çarpmamak için direksiyonu kıran sürücünün karşı şeride geçerek bariyere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 AHK 251 plakalı otomobil sürücüsü Yasin Güleç, yolun karşına geçmeye çalışan yayalara çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü refüjdeki aydınlatma direğine çarparak karşı yola geçti. 200 metre sürüklenen otomobil bariyere çarparak durdu. Kazada otomobil hurdaya dönerken sürücü Yasin Güleç ve otomobilde bulunan Esra Güleç kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Yasin Güleç ve Esra Güleç kontrol amaçlı sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.