Bae Siber Güvenlik Konseyi, Siber Güvenliği Artırmak İçin Huawei ile İşbirliği Yapacak

DUBAİ, 24 Mart (Xinhua) — BAE resmi haber ajansı WAM'ın bildirdiğine göre iki taraf, siber güvenlik alanında birlikte çalışma ve ortak olarak kurulacak bağımsız bir düşünce kuruluşu aracılığıyla araştırma ve geliştirme konusunda işbirliği yapmak için anlaştı. Ajans; bunun, siber güvenlik inovasyonunu teşvik edeceğini, siber güvenlik yeteneklerinin gelişmesine güç vereceğini ve güçlü bir siber güvenlik ekosistemini beslemeye yardımcı olacağını bildirdi.

BAE Siber Güvenlik Başkanı Muhammed Hamad el Kuwaiti, "Huawei ile yapılan anlaşma, kapsamlı bir siber güvenlik stratejisi geliştirme ve BAE'de güvenli ve güçlü bir siber altyapı oluşturma misyonumuzla bağdaşmaktadır. Bu adım aynı zamanda BAE'nin siber güvenlik için önde gelen bir küresel merkez olarak konumlanmasına da yardımcı olacaktır" diye konuştu.

Huawei BAE'nin Güvenlik Başkanı Aloysius Cheang; Huawei'nin, dijital dönüşüm yolculuğunu hızlandıran BAE'nin çabalarını desteklemeye adanmış olduğunu kaydetti. Cheang, "Siber tehditler sürekli değişiyor ve BAE ile yaptığımız anlaşma, güvenilir ve güvenli bir siber güvenlik ekosistemi sağlamaya yönelik çalışmalarımızda bize yardımcı olacaktır" dedi.

Xinhua / Genel