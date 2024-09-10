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BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

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BAE İran FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi BAE İran maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, BAE İran maçını hangi kanal veriyor? İşte BAE İran maçı yayın bilgisi!

BAE İran maçı hangi kanalda? BAE İran FIFA Dünya Kupası Eleme maçına saatler kaldı. Maç öncesi BAE İran maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, BAE İran maçını hangi kanal veriyor? İşte BAE İran maçı yayın bilgisi haberimizde...

BAE İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

BAE İran maçı Smart Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. BAE İran maçını Smart Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için Smart Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. Smart Spor sahipleri bu akşamki BAE İran maçını şifresiz izleyebilecekler.

BAE İRAN MAÇI SAAT KAÇTA?

BAE İran maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç Smart Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

BAE İRAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

BAE İran maçı 11'leri henüz belli olmadı.

BAE İRAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

BAE İran maçı, Al Ain'da, Hazza bin Zayed Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

Birleşik Arap Emirlikleri Soğuk Haber Televizyon İran Spor İran

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