BAE ile anlaşma içeriği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında birçok anlaşma yapıldı. Peki 50.7 milyar dolar değerinde olduğu açıklanan BAE - Türkiye anlaşması içeriği nedir, hangi konularda anlaşma yapıldı? İşte BAE ile Türkiye anlaşma içeriği nedir? BAE-Türkiye anlaşması!

BAE-Türkiye anlaşması! BAE ile anlaşma içeriği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Türkiye arasında birçok anlaşma yapıldı. Peki 50.7 milyar dolar değerinde olduğu açıklanan BAE - Türkiye anlaşması içeriği nedir, hangi konularda anlaşma yapıldı? İşte BAE ile Türkiye anlaşma içeriği nedir? BAE-Türkiye anlaşması haberimizde...

BAE İLE TÜRKİYE ARASINDA 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turundaki ikinci durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşmaya imza atıldı. Anlaşmaların detaylarını paylaşan İletişim Başkanlığı, "Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır." dedi.

BAE İLE TÜRKİYE ANLAŞMASI

Türkiye ile BAE arasında pek çok alanda 50.7 milyar doları bulan anlaşmalara imza atıldı. Twitter hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı şunları söyledi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün (19 Temmuz) gerçekleştirdikleri Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretleri vesilesiyle Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında muhtelif alanlarda 13 belge imzalanmış ve kabul edilmiştir.

Bu çerçevede iki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın başkanlık edecekleri bir "Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey" kurma konusunda mutabakata varmışlardır. Söz konusu Ortak Mutabakat'la Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine çıkartılmıştır.

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka ve ileri teknolojiler gibi alanlarda mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu alanlarda imzalanan anlaşmaların toplam tutarı 50.7 milyar dolardır."

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ile imzalanan ortak mutabakat metnine ilişkin şunları söylemişti: "İmzalayacağımız ortak mutabakat metniyle ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkartmış olacağız. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey mekanizmasıyla ilişkilerimizin en üst düzeyde düzenli şekilde ele alınmasını sağlayacağız.

Anlaşmanın iş dünyamıza tanıtılması için sonbaharda İstanbul'da Ticaret ve Yatırım Forumu düzenlenmesinde fayda görüyoruz. Yatırımların teşviki, güvenlik, yenilenebilir enerji ve taşımacılık gibi alanlarda hukuki altyapıyı sağlamlaştıralım istiyoruz."