Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gittiği ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. BAE basınında BAE ile Türkiye 50.7 milyar dolarlık anlaşma yaptı haberlerinin yer aldığı iddia edildi. Peki BAE ile Türkiye 50.7 milyar dolarlık anlaşma mı yaptı? BAE ile anlaşma detayları neler? BAE ile anlaşma iddiası doğru mu? Detaylar...

Türkiye BAE ile 50.7 milyar dolarlık anlaşma mı yaptı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu kapsamında gittiği ülkeler arasında Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. BAE basınında BAE ile Türkiye 50.7 milyar dolarlık anlaşma yaptı haberlerinin yer aldığı iddia edildi. Peki BAE ile Türkiye 50.7 milyar dolarlık anlaşma mı yaptı? BAE ile anlaşma detayları neler? BAE ile anlaşma iddiası doğru mu? Detaylar haberimizde!

BAE İLE TÜRKİYE 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA MI YAPTI?

Gazeteci Nevzat Çiçek Twitter hesabı üzerinden Türkiye'nin BAE ile 50.7 milyar dolarlık anlaşmalar imzaladığını duyurdu.

Gazeteci Nevzat Çiçek BAE ile yapılan anlaşmanın içeriği ile ilgili de bir paylaşım yaptı:

Çiçek'in paylaşımı şu şekildedir:

Türkiye ve BAE arasında imzalanan anlaşmalar

Ekonomi

ticaret

enerji

finans

dijital dönüşüm

teknoloji ve uzay sektörü

İnşaat

Altyapı

Turizm ve konaklama

yenilenebilir enerji ve iklim eylemi alanında işbirliğinin artırılması

Ayrıca Deprem bölgesine BAE tarafından yapılacak yardımlarda imza altına alındı

BAE İLE TÜRKİYE 50.7 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA İMZALADI İDDİASI DOĞRU MU?

BAE ile Türkiye'nin 50.7 milyar dolarlık anlaşma imzaladığına yönelik henüz resmi makamlar tarafından yapılmış bir açıklama bulunmamaktadır.