9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı Rihanna dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer almaktadır. Rihanna'nın hayranları Rihanna instagram hesabı adı ne merak ediyor ve Rihanna'nın instagram hesabı adı olan badgalriri ne demek öğrenmek istiyorlar. Peki, Badgalriri ne demek? Rihanna'nın Instagram kullanıcı adı nedir? Rihanna'nın Instagram hesabı adı Badgalriri anlamı nedir?

Badgalriri ne demek? 9 Grammy ödülü sahibi Barbadoslu şarkıcı, şarkı yazarı Rihanna dünyanın en çok dinlenen şarkıcıları arasında yer almaktadır. Rihanna'nın hayranları Rihanna instagram hesabı adı ne merak ediyor ve Rihanna'nın instagram hesabı adı olan badgalriri ne demek öğrenmek istiyorlar. Peki, Badgalriri ne demek? Rihanna'nın Instagram kullanıcı adı nedir? Rihanna'nın Instagram hesabı adı Badgalriri anlamı nedir? İşte detaylar...

BADGALRİRİ NE DEMEK?

Instagram'da Ekim 2022 itibariyla 137 milyon takipçisi bulunan Rihanna'nın kullanıcı adı olan badgariri ne anlama geliyor merak edilmekte. Rihanna bu kullanıcı adını Instagram hesabının kapatılmasından sonra tekrar açılınca aldı. "Bad gal" İngilizce'de "Kötü kız" anlamına gelmektedir. "Riri" ise Rihanna'nın adının kısaltmasıdır. Yani Rihanna'nın kullandığı kullanıcı adı "Kötü kız Rihanna" anlamına gelmektedir.