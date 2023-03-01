Kış aylarının gelmesiyle birlikte hastalıklarda artmaya başladı. Sık görülen bademcik şişmesine ne iyi geldiği araştırılıyor. Boğaz ağrısı bademcik şişmesinin tedavisi nedir ve boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir sorularına yanıt aranıyor. Çocuklarda bademcik şişmesine ne iyi gelir merak ediliyor. Peki, Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Boğaz ağrısı bademcik şişmesinin tedavisi nedir? Boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir?

Bademcik şişmesi özellikle kış ayları ve mevsimsel geçişlerde sıkça rastlanır. Bademcik şişmesine ne iyi gelir ve boğaz ağrısı bademcik şişmesinin tedavisi nedir soruları gündeme geliyor. Boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir ve çocuklarda bademcik şişmesine ne iyi gelir sorularına yanıt aranıyor. Bademcik şişmesine ne iyi gelir? Boğaz ağrısı bademcik şişmesinin tedavisi nedir? Boğaz ağrısı yutkunma zorluğu ne iyi gelir? Detaylar haberimizdedir…

BADEMCİK ŞİŞMESİNE NE İYİ GELİR?

Bademcik dokusu iltihaplanınca, mikroplara ait toksinlerin kana karışması sonrası vücutta bazı belirtiler ortaya çıkar. Bu belirtile; ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, vücutta yaygın kas ağrısı, iştahsızlık olarak sayılabilir. Bunun yanında, bademciklerin iltihaplanmasına bağlı olarak ağızda tat bozukluğu ve kötü koku da ortaya çıkar.

Bademcik tıbbi adıyla tonsil, ağız içinde solunum yolunun başlangıcında bulunan, her iki tarafta birer tane yer alan, vücudun savunma sistemine ait organlardır. Bu organlar, mikropların (bakteri ve virüsler) ilk olarak tutulduğu yerdir. Vücut direncinin düşmesi durumunda bademcik (tonsil) tarafından tutulan mikroplar, bu organ tarafından yok edilemez ve organı hasta eder.

BOĞAZ AĞRISI BADEMCİK ŞİŞMESİNİN TEDAVİSİ NEDİR?

Vücudun savunma organı olan bademcikler (tonsiller) sık enfeksiyon geçirmesi sonucu, mikropların yerleştiği, koruma fonksiyonu kaybeden bir organ haline gelir. Vücut direncinin düştüğü her anda iltihaplanır ve vücutta birçok organın hastalanmasına yol açabilir. Bademcikte üreyen mikroplar eklemlere yayılarak eklem romatizmasına, böbreklere yayılarak böbrek iltihaplarına, en tehlikeli olarak da kalp kapakçıklarına ve zarına yayılarak kalp iltihabına yola açabilir.

Bu risklerden dolayı senede 5-6 kezden fazla bademcik iltihabı geçirme durumunda hastalara ameliyat öneririz. Çocuklarda da genellikle 3 yaşın altında ameliyat önerilmez. Ancak sık bademcik enfeksiyonu geçirme yanında, bademciklerin aşırı büyümesine bağlı olarak horlama, uykuda nefes kesilmesi gibi uyku apnesi hastalığı belirtileri varsa, 3 yaşın altında da ameliyat yapılabilir. Ancak genellikle 3 yaş, ameliyat için alt sınır kabul edilir.

BADEMCİK AĞRISI NASIL BULAŞIR?

Bademciklerin iltihaplanması genellikle vücut direncinin düşmesi, aşırı yorgunluk, aşırı fiziksel egzersiz, uykusuzluk, yetersiz beslenme gibi durumlarda ortaya çıkar. Bu gibi durumlarda, vücutta zararsız olan fırsatçı bakteriler enfeksiyona yol açar. Ayrıca enfeksiyona yakalanmış bir kişiden de tensel temas veya damlacık enfeksiyonu şeklinde bulaşma olabilir. Bulaşma, genellikle eller yoluyla olur. Hasta kişilerin ellerine temas edilmesiyle hastalık bulaşır.

BOĞAZ AĞRISI YUTKUNMA ZORLUĞU NE İYİ GELİR?

Bademcik tedavisi, vücudun kendi savunma mekanizmasını güçlendirmekle başlar. Bunun için yatak istirahati, yeterli sıvı alımı ve beslenme ön şarttır. Ateş olduğunda ılık suyla duş almak, vücuda alkol ve soğuk su ile ıslatılmış pamuk ve kompreslerin uygulanması işe yarar. Bunlar yeterli olmazsa, ateş düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik tedavileri gerekebilir. Tablonun ağır olduğu bademciklerin aşırı iltihapla şişmesi, hava yolunu kapatması sonucu ağızdan beslenme güç olabilir. Bu gibi durumlarda hastaneye yatılması, serum ve antibiyotik tedavisi yapılması gerekebilir.