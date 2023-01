Bugün ATV'de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Bad Boys: Her Zaman Çılgın konusu nedir, oyuncuları kimler? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? Nerede çekildi? merak etti. Peki, Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

ATV'de 3 Ocak 2023 tarihinde Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi TV'de ilk kez olarak yayınlanacak. Filmi izlemeye başlamadan önce izleyiciler, Bad Boys: Her Zaman Çılgın nerede çekildi? Bad Boys: Her Zaman Çılgın konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Bilgiler sizlerle...

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN KONUSU NEDİR?

Miami yeni bir uyuşturucu tehlikesi ile karşı karşıyadır. Meşhur narkotik polisi ikilimiz Mike ve Marcus, uyuşturucu kartelinin başında bulunan Armando Armas'ın peşine düşerler. Ancak Armando soğukkanlı ve ünlü bir katildir. Kartele son derece sadıktır ve annesi tarafından Mike'ı öldürmesi için gönderilmiştir. Armando'nun özellikle Mike'ın peşinde olması ise elbette tesadüf değildir.

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN OYUNCU KADROSU

Will Smith : Mike

Martin Lawrence : Marcus Burnett

Vanessa Hudgens : Kelly

Alexander Ludwig : Dorn

Charles Melton : Rafe

Paola Núñez : Rita

Kate del Castillo : Isabel Aretas

Nicky Jam : Zway-Lo

Joe Pantoliano : Captain Conrad Howard

Theresa Randle : Theresa Burnett (Marcus'un eşi)

Jacob Scipio : Armando Armas

Jamie Neumann

Massi Furlan : Lee Taglin

Dennis Greene : Reggie

Bianca Bethune : Megan Burnett (Marcus'un kızı)

Michael Bay : Düğün sahibi

DJ Khaled as Manny the Butcher

BAD BOYS: HER ZAMAN ÇILGIN NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Özgün adı: Bad Boys for Life) Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen, Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrol oynadığı 2020 yapımı aksiyon komedi filmi.