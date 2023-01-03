Bad Boys: Her Zaman Çılgın konusu nedir, oyuncuları kimler? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? Nerede çekildi?
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Bugün ATV'de Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Bad Boys: Her Zaman Çılgın konusu nedir, oyuncuları kimler? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? Nerede çekildi? merak etti. Peki, Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın filminin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...
ATV'de 3 Ocak 2023 tarihinde Bad Boys: Her Zaman Çılgın filmi TV'de ilk kez olarak yayınlanacak. Filmi izlemeye başlamadan önce izleyiciler, Bad Boys: Her Zaman Çılgın nerede çekildi? Bad Boys: Her Zaman Çılgın konusu nedir? Bad Boys: Her Zaman Çılgın oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Bilgiler sizlerle...
Miami yeni bir uyuşturucu tehlikesi ile karşı karşıyadır. Meşhur narkotik polisi ikilimiz Mike ve Marcus, uyuşturucu kartelinin başında bulunan Armando Armas'ın peşine düşerler. Ancak Armando soğukkanlı ve ünlü bir katildir. Kartele son derece sadıktır ve annesi tarafından Mike'ı öldürmesi için gönderilmiştir. Armando'nun özellikle Mike'ın peşinde olması ise elbette tesadüf değildir.
Will Smith : Mike
Martin Lawrence : Marcus Burnett
Vanessa Hudgens : Kelly
Alexander Ludwig : Dorn
Charles Melton : Rafe
Paola Núñez : Rita
Kate del Castillo : Isabel Aretas
Nicky Jam : Zway-Lo
Joe Pantoliano : Captain Conrad Howard
Theresa Randle : Theresa Burnett (Marcus'un eşi)
Jacob Scipio : Armando Armas
Jamie Neumann
Massi Furlan : Lee Taglin
Dennis Greene : Reggie
Bianca Bethune : Megan Burnett (Marcus'un kızı)
Michael Bay : Düğün sahibi
DJ Khaled as Manny the Butcher
Bad Boys: Her Zaman Çılgın (Özgün adı: Bad Boys for Life) Adil El Arbi ve Bilall Fallah tarafından yönetilen, Will Smith ve Martin Lawrence'ın başrol oynadığı 2020 yapımı aksiyon komedi filmi.