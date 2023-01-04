Bacaklarda kramp neden oluyor? Kramp tedavisi nasıl yapılır? Kramp sancılarını azaltmak için ne yapılmalı?

Bir anda ortaya çıkan dayanılmaz bir ağrı ile kendinin gösteren bacak krampları özellikle ergenlikte ve 65 yaş üstünde çok daha yaygın olan ani, kontrolsüz bir kas kasılmasıdır. Bazı insanlar bunu doğal karşılayıp sakince geçmesini beklerken bazıları da paniğe kapılabiliyor. Peki, Bacaklarda kramp neden oluşuyor? Kramp tedavisi nasıl yapılır? Kramp sancılarını azaltmak için ne yapılmalı? Kramp sancılarını önlemek için neler tüketebiliriz? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Kasların istemsizce kasılması olarak bilinen kas spazmı yani kramp, günlük yaşamda pek çok insanın yaşayabildiği bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bazı insanlar bunu doğal karşılayıp sakince geçmesini beklerken bazıları da paniğe kapılabiliyor. Peki, Bacaklarda kramp neden oluşuyor? Kramp tedavisi nasıl yapılır? Kramp sancılarını azaltmak için ne yapılmalı? Kramp sancılarını önlemek için neler tüketebiliriz? Kramp damar tıkanıklığının belirtisi midir? Uzan süren kramplar tehlikeli midir? Detaylar haberimizde...

BACAKLARDA KRAMP NEDEN OLUYOR?

Kramplar normal olarak ortaya çıkabildiği gibi bir hastalığın sonucu olarak da görülebilmektedirler. Kramplar herhangi bir neden olmadan da bacaklarda görülmektedir. Burada önemli olan şey kasılı, ağrılı, kramp girmiş bacağınızdaki hadise genelde 10 dakikadan fazla sürüyorsa araştırılması gereken bir sıkıntı var demektir.

Vücudun susuz kalması kas kramplarını tetikleyen bir olaydır.Nedeni bilinmeyen ve uykuda giren bacak kramplarında anormal sinir aktivitesi suçlanmaktadır. Özellikle yaşlılarda adalelerin kemiklere bağlanma yerindeki tendonların sertleşmesi, kısalması kaçınılmaz fizyolojik bir durumdur ama yaşlıların sık sık karşılaştıkları uykuda gelen bacak kramplarına neden olmaktadır. Bu normal kramp olaylarının dışında bir de hastalıklara bağlı olabilecek bacak krampları söz konusudur.

Gebe kadınlarda hamilelik ilerledikçe artan kilolar bacaklara baskı oluşturarak kramplara neden olur ancak doğumdan sonra bu durumlar düzelmektedir. Yine egzersiz sonrası dinlenirken bile bacaklarda krampların oluşması pek önemli değildir. Bazı nörolojik hastalıklar ciddiye alınması gereken adale kramplarına neden olmaktadır. Motor nöron hastalıkları, nöropatiler gibi ciddi karaciğer hastalığı durumlarında karaciğer toksinleri giderici görevini yapamaz kanda toksinler artar ve adale kasılmalarına neden olurlar. Diğer yandan Cıva, kurşun gibi toksit maddeler eğer vücutta artmış durumda ise bunlar da krampların nedenini oluşturur. Şiddetli krampların altında Tetanoz gibi ciddi enfeksiyon hastalıklarının olabileceği akılda tutulmalıdır.

KRAMP TEDAVİSİ NASIL GECER?

Kramp sancılarına cerrahi müdahale uygulanmamaktadır. Klinik muayene sonucunda hekim tavsiyesinde kullanılacak bazı ilaçlar ve kas gevşeticiler kramp sancılarının seviyesini azaltacaktır. Kramp sancılarının yaşandığı esnada sakin kalıp en yakın noktaya oturarak veya imkan varsa uzanarak kas spazmının yaşandığı noktaya hafif şekilde masaj yapmak kısa sürede spazm etkisini ortadan kaldıracaktır. Kramp sancılarının ya da kas spazmının yaşandığı sürelerde panik olup daha fazla hareket etmek sancının seviyesini artıracaktır. Hekim tavsiyesi üzerine kas gevşetici kremler kullanılabilmektedir. Ilık su ile duş almak kasların gevşemesine neden olacaktır ve kasılmasını önleyecektir. Egzersiz yapmak sağlık açısında önemli bir konuma sahip fakat yaz mevsiminde aşırı egzersiz yapmak vücuda fazlaca yüklenmek gece bacak arkasındaki baldırlarda kas spazmının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Yüzme esnasında bacak arkasında bulunan baldırlarda kramp sancıları meydana gelebilmektedir.Su içerisinde yaşanan bacak krampları esnasında panik yapmadan sudan çıkılmalıdır aksi takdirde bacakta istemsiz ortaya çıkan kas spazmı panik ile birleşinceboğulmaya neden olabilir.

KRAMP SANCILARININ ETKİSİNİ AZATMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kan şekerini dengelemek

Ani hareketlerden kaçınmak

Kramp sancısı yaşanan bölgeye hafif masajlar yapmak

Abartıya kaçmadan vitamin değeri yüksek meyve ve sebze tüketmek

Çok fazla gün içerisinde ayakta kalmamak

Düzenli beslenmek

Düzenli egzersiz yapmak

Ilık su ile duş almak

Sinir ve stres yapmaktan kaçınmak

Bol sıvı tüketmek

KIRAMP SANCILARINI ÖNLEMEK İÇİN NELER TÜKETEBİLİRİZ?

Kasların kasılmasındaki başlıca nedenleri arasında kalsiyum ve magnezyum eksikliği yer almaktadır. Bu eksikliği gidermek adına k vitamini, d vitamini ve b1 vitamini içeren meyve ve sebze tüketimi sağlanabilir. Balık, havuç, ceviz, yumurta ve kuru baklagiller tüketilebilir

KRAMP ZARALI MIDIR?

Krampların ortaya çıkması sebepsiz değildir. Kas ve sinir sistemin yolunda gitmeyen bir durumun olduğunun sinyalini verir. Klinik muayene yapılması temel problemin ortaya konmasını sağlayacaktır. Klinik muayene sonrası yaşanan kas spazmının nedenine göre bir sonuca varılabilir.

UZUN SÜREN KRAMPLAR TEHLİKELİ MİDİR?

Gece uykudan uyandıran kramplar tehlikeli olabilir. Kramplar çoğu zaman bacak arkasındaki baldırlarda meydana gelir ve kramp atakları bir hafta içerisinde minimum iki kez yaşanıyorsa varis belirtisi olabilir.

KRAMP DAMAR TIKALIKLIĞININ BELİRTİSİ MİDİR?

Bacaklarda ortaya çıkan damar tıkanıklıklarında ağrı, sızı ve kas ağrıları görülebilir. Damar tıkanıklıklarında ağrı ve sızılar bacaklar hareket halinde iken yaşanır kramplarda ise aynı durum söz konusu değildir. Kramplar uyku esnasında dahi atak şeklinde yaşanabilir.