Babylon Türkçe altyazılı İZLE | Babil 1080P İZLE! Babylon FULL HD İZLE! Babylon tek part izleme linki!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Babylon filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Babylon filminin nereden nasıl izleneceği araştırılıyor. İşte, Babylon Full Hd izleme linki!
Babylon Türkçe altyazılı İZLE! Babylon, Diego Calva, Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrollerde oynadığı, Damien Chazelle'in yazıp yönettiği yeni dönem drama filmidir. Babylon filmini izlemek isteyen kullanıcılar, Babylon tek parça izle! Babylon Full hd izle! araştırması yapmakta. Peki, Babylon nereden izlenir? İşte, Babylon izleme linki!
BABYLON KONUSU NEDİR?
Temmuz 2019'da Damien Chazelle'in bir sonraki projesini, Hollywood'un altın çağında geçen bir dönem dramasını belirlediği açıklandı. Lionsgate, Emma Stone ve Brad Pitt'in başrolde yer aldığı projeyi satın alan lider oldu. Kasım ayında, Paramount Pictures projenin dünya çapındaki haklarını satın aldı ve Stone ve Pitt hala rol alıyor. Pitt, Ocak 2020'de katılımını doğruladı. Oyuncu ve yönetmen John Gilbert'e dayanan kurgusal bir karakteri oynayacak. Aralık 2020'de Stone, zamanlama çakışmaları nedeniyle filmden ayrıldı, Margot Robbie şimdi onun yerine geçmek için erken müzakerelerde ve Li Jun Li, Anna May Wong'u canlandıracak. Robbie'nin Mart 2021'de Clara Bow'u oynayacağı onaylanacak ve Jovan Adepo ve Diego Calva da katılacak. Haziran ayında Katherine Waterston, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts, PJ Byrne, Damon Gupton, Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin ve Tobey Maguire (aynı zamanda yürütücü yapımcı) kadroya katıldı. Temmuz 2021'de Jean Smart oyuncu kadrosuna katıldı. Ağustos 2021'de Chloe Fineman, Jeff Garlin ve Troy Metcalf filmin kadrosuna katıldı.
BABYLON OYUNCU KADROSU!
Brad Pitt - John Gilbert
Margot Robbie - Clara Bow
Tobey Maguire - Charles "Charlie" Chaplin
Li Jun Li - Anna May Wong
Max Minghella - Irving Thalberg
Jovan Adepo - Sidney Palmer
Diego Calva - Manny Torres
Katherine Waterston - Ruth Azner
Flea
Samara Weaving
Lukas Haas - George Munn
Rory Scovel
Eric Roberts
P.J. Byrne
Damon Gupton
Olivia Wilde
Spike Jonze
Phoebe Tonkin
Jean Smart - Elinor Glyn
Chloe Fineman
Jeff Garlin
Troy Metcalf
Olivia Hamilton
Sean O'Bryan