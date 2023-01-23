Babylon Türkçe altyazılı İZLE | Babil 1080P İZLE! Babylon FULL HD İZLE! Babylon tek part izleme linki!

Babylon Türkçe altyazılı İZLE! Babylon, Diego Calva, Margot Robbie ve Brad Pitt'in başrollerde oynadığı, Damien Chazelle'in yazıp yönettiği yeni dönem drama filmidir. Babylon filmini izlemek isteyen kullanıcılar, Babylon tek parça izle! Babylon Full hd izle! araştırması yapmakta. Peki, Babylon nereden izlenir? İşte, Babylon izleme linki!

BABYLON KONUSU NEDİR?

Temmuz 2019'da Damien Chazelle'in bir sonraki projesini, Hollywood'un altın çağında geçen bir dönem dramasını belirlediği açıklandı. Lionsgate, Emma Stone ve Brad Pitt'in başrolde yer aldığı projeyi satın alan lider oldu. Kasım ayında, Paramount Pictures projenin dünya çapındaki haklarını satın aldı ve Stone ve Pitt hala rol alıyor. Pitt, Ocak 2020'de katılımını doğruladı. Oyuncu ve yönetmen John Gilbert'e dayanan kurgusal bir karakteri oynayacak. Aralık 2020'de Stone, zamanlama çakışmaları nedeniyle filmden ayrıldı, Margot Robbie şimdi onun yerine geçmek için erken müzakerelerde ve Li Jun Li, Anna May Wong'u canlandıracak. Robbie'nin Mart 2021'de Clara Bow'u oynayacağı onaylanacak ve Jovan Adepo ve Diego Calva da katılacak. Haziran ayında Katherine Waterston, Max Minghella, Flea, Samara Weaving, Rory Scovel, Lukas Haas, Eric Roberts, PJ Byrne, Damon Gupton, Olivia Wilde, Spike Jonze, Phoebe Tonkin ve Tobey Maguire (aynı zamanda yürütücü yapımcı) kadroya katıldı. Temmuz 2021'de Jean Smart oyuncu kadrosuna katıldı. Ağustos 2021'de Chloe Fineman, Jeff Garlin ve Troy Metcalf filmin kadrosuna katıldı.

BABYLON OYUNCU KADROSU!

Brad Pitt - John Gilbert

Margot Robbie - Clara Bow

Tobey Maguire - Charles "Charlie" Chaplin

Li Jun Li - Anna May Wong

Max Minghella - Irving Thalberg

Jovan Adepo - Sidney Palmer

Diego Calva - Manny Torres

Katherine Waterston - Ruth Azner

Flea

Samara Weaving

Lukas Haas - George Munn

Rory Scovel

Eric Roberts

P.J. Byrne

Damon Gupton

Olivia Wilde

Spike Jonze

Phoebe Tonkin

Jean Smart - Elinor Glyn

Chloe Fineman

Jeff Garlin

Troy Metcalf

Olivia Hamilton

Sean O'Bryan