Fox Tv ekranlarında yayınlanan Babasının Kızı filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Babası Kızı filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Babasının Kızı oyuncuları kimler? Babasının Kızı oyuncu kadrosu! Babasının Kızı konusu ne? İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Babasının Kızı filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Babasının Kızı oyuncuları kimler? Babasının Kızı oyuncu kadrosu! Babasının Kızı konusu ne? Detaylar haberimizde...

BABASININ KIZI KONUSU NE?

Seda ve Ümit evlenme kararı verir. Fakat Seda kararsızdır çünkü babasının tepkisinden korkmaktadır. Fahri kızlarını çok seven ama erkek arkadaş ve evlilik lafına tahammül edemeyen, sinirli bir babadır. Seda müstakbel damadı tanıştırmaya baba evine götürür. Fahri damadı caydırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır…

BABASININ KIZI OYUNCU KADROSU!

Yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı Babasının Kızı'nın oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yalçın Hafızoğlu ve İlay Erkök yer almaktadır.