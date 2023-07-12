Başrollerinde Altan Erkekli ve İlay Erkök'ün yer aldığı Babasının Kızı filminin kaç yılında çekildiği merak konusu oldu. Filmseverler, Babasının Kızı filminin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Babasının Kızı kaç yılında, nerede çekildi? Babasının Kızı filmi hangi şehirde çekildi? İşte detaylar...

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Babasının Kızı filmi araştırılan konular arasında yer alıyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Babasının Kızı filminin kaç yılında çekildiği araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin vizyon tarihini araştırmaya başladı. Peki, Babasının Kızı kaç yılında, nerede çekildi? Babasının Kızı filmi hangi şehirde çekildi? Detaylar haberimizde...

BABASININ KIZI KONUSU NE?

Seda ve Ümit evlenme kararı verir. Fakat Seda kararsızdır çünkü babasının tepkisinden korkmaktadır. Fahri kızlarını çok seven ama erkek arkadaş ve evlilik lafına tahammül edemeyen, sinirli bir babadır. Seda müstakbel damadı tanıştırmaya baba evine götürür. Fahri damadı caydırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır…

BABASININ KIZI OYUNCU KADROSU!

Yönetmenliğini Mahmut Kaptan'ın yaptığı Babasının Kızı'nın oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Yalçın Hafızoğlu ve İlay Erkök yer almaktadır.

BABASININ KIZI KAÇ YILINDA ÇEKİLDİ?

Babasının Kızı filminin çekimleri 2022 yılında gerçekleşmiştir.