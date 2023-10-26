Babası ile birlikte 25 günlük öğretmen iken şehit edilmişti...Neşe Öğretmen ve babası mezarları başında anıldı

Babası ile birlikte 25 günlük öğretmen iken şehit edilmişti...Neşe Öğretmen ve babası mezarları başında anıldı

Mehmet Alten: "Duyduğum kadarıyla şehit olmasının sebebi bir poster"

TEKİRDAĞ - Diyarbakır'da henüz 25 günlük öğretmen iken PKK tarafından Babası Hasan Alten ile şehit edilen Tekirdağlı Öğretmen Neşe Alten, mezarı başında anıldı. Babası ve kardeşinin mezarı başında açıklama yapan Mehmet Alten, "Yani duyduğum kadarıyla şehit olmasının sebebi bir poster" dedi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 1993 yılında henüz 25 günlük öğretmen olan Neşe Altenyanında bulunan babası Hasan Alten ile şehit düşmüştü. Neşe öğretmen ve babası şehit edilişinin 30. yıldönümünde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Şehit öğretmen ve babasının mezarının hemen yanı başında geçen yıl bu tarihlerde vefat eden Neşe Alten'in annesi Nazife Alten'in de mezarı bulunuyor.

Anma törenine Şarköy Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Şarköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Barış Elma, İlçe Emniyet Müdürü Bilal Erdem, Şehit Öğretmen Neşe Alten'in yakınlarının yanı sıra Şehit Öğretmen Neşe Alten İlkokulu yönetimi ve öğrencileri katıldı.

Anma töreninde İlçe Müftülüğü tarafından görevlendirilen İmam Hatip Öğrencileri, şehit öğretmen Neşe Alten ve babası Hasan Alten'in mezarları başında Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra dualar okunarak şehit öğretmenin ve babasının mezarına karanfiller bırakıldı.

"Baba kız şehit verdik"

Kardeşi Şehit Öğretmen Neşe Alten ve babasının mezarı başında açıklamada bulunan Mehmet Alten, "1993'te baba kız şehit verdik. Bundan sonra inşallah bütün öğretmenlerimiz için sağlıklı, huzurlu, gülerek ömür boyu öğretmenlik yapmalarını temenni ederim. Bütün öğretmenlerimize sevgilerimi saygılarımı sunarım. Yani duyduğum kadarıyla şehit olmasının sebebi bir poster. O zaman Abdullah Öcalan'ın resmi varmış. Abdullah Öcalan'ın resmini çıkarıyor. Atatürk'ün resmini çerçeveleyip odasına asıyor. Zannedersem olay bundan kaynaklanıyor. Onlarla gurur duyuyorum. Huzur içerisinde uyusunlar" dedi.