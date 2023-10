Babası Aktütün Karakolu saldırısında şehit olmuştu... Şehit kızının 15 yıllık baba özlemi

Babası şehit olduğunda 7 yaşındaydı, şimdi 22 yaşında

Şehit cenazesinde " Baba, Baba" diye ağlayarak yürekleri dağlamıştı

ERZURUM - 3 Ekim 2008 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından Aktütün Karakoluna düzenlenen saldırıda şehit olan 17 kahraman askerimizden birisi olan Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın kızı Senasu, aradan geçen 15 yılda babasının özlemini yüreğinde hep taşıdığını söyledi.

Bundan tam 15 yıl önce 5 Ekim 2008 tarihinde Aktütün Karakolunda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım, Erzurum'da yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı cenaze namazından sonra Karskapı Şehitliği'ne defnedildi. O gün şehit Cahit Yıldırım'ın ikisi kız 3 çocuk annesi olan 34 yaşındaki eşi Nur Yıldırım, ay-yıldızlı bayrağa sarılarak, "Ben aşkıma, kızım Senasu da babacığına doyamadı" diye haykırmıştı. Diğer iki kardeş küçüktü ve olanlardan bihaberdi. Şehit babanın cenazesinde 7 yaşındaki Senasu'nun "Baba baba" diye ağlaması ise yürekleri dağlamıştı. Erzurum'un 251'inci şehidi olarak Karskapı Şehitliği'nde toprağa verilen Cahit Yıldırım'ın şehadetinin üzerinden geçen 15 yılda ailesi onunun onurunu, şerefini ve gururunu hep yaşadı.

"Babamız ile hep gurur duyduk"

Şehit Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım'ın o gün 7 yaşındaki kızı Senasu şimdi artık genç bir kız oldu ve üniversitede okuyor. 5 Ekim 2008 gününü hiç unutmadığını ve her gün sanki bir kez daha yaşadığını belirten Senasu, her fırsatta kardeşleri ve annesiyle birlikte şehit babalarının Karskapı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret ettiklerini söyleyerek, "Biz şehit ailesiyiz, şehit evladıyız. Başımız her zaman dik olacak. Babamız bu cennet vatan için canını feda etti. Biz de her zaman onun yolunda olacağız" dedi.

15 yıl önceki hain saldırıda şehit oldu

Hakkari'de 3 Ekim 2008 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından Aktütün Karakoluna düzenlenen ve 17 askerimizin şehit olduğu saldırının üzerinden tam 15 yıl geçti. Yaklaşık 350 teröristin ağır silahlarla saldırdığı Bayraktepe'de 21 askerimiz de yaralandı. Hain saldırıda, Erzurumlu Piyade Uzman Çavuş Cahit Yıldırım da şehit olan kahramanlarımızdan birisiydi. Şehit Cahit Yıldırım geride acılı bir eş ile çocukları Furkan (1), Nazlıcan ve Senasu'yu bırakmıştı.

"Vatan sağ olsun, bize bu yeter"

3 kardeş ve annesiyle beraber her zaman şehit babalarıyla gurur duyduklarını anlatan Senasu, "Biz her zaman vatanımızın sağ olmasını ve ilelebet yaşamasını istiyoruz. Elbette her çocuk gibi babamızla büyümek, onunla gezmek, gülmek isterdik. Ama Rabbim böyle nasip etmiş. Babamız vatan için şehit düştü. Bizlerde onun şehit evladıyız. Bunun şerefi ve onuru bizlere bir ömür yeter" dedi.