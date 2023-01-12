Babamın Penguenleri konusu ne? Babamın Penguenleri oyuncuları! Babamın Penguenleri hangi yıl, nerede çekildi? Babamın Penguenleri oyuncuları kimler?
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TRT1 ekranlarından yayınlanan Babamın Penguenleri filminin konusu merak konusu oldu. Kullanıcılar, filmin oyuncu kadrosunu araştırıyor. Peki, Babamın Penguenleri konusu ne? Babamın Penguenleri hangi yıl, nerede çekildi? Babamın Penguenleri oyuncuları kimler?
Babamın Penguenleri oyuncu kadrosu! TRT1 kanalında bu akşam Babamın Penguenleri filmi izleyicilerle buluştu. 2011 yapımı komedi filmi Babamın Penguenleri oyuncu kadrosu araştırılıyor. Babamın Penguenleri konusu merak konusu oldu. Peki, Babamın Penguenleri konusu ne? Babamın Penguenleri hangi yıl, nerede çekildi? Babamın Penguenleri oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde...
BABAMIN PENGUENLERİ KONUSU NE?
Mr. Popper'ın oğlu Tom Popper'a hediye olarak gönderilen penguenler Tom Poper'a zor anlar yaşatır.
BABAMIN PENGUENLERİ OYUNCU KADROSU!
Jim Carrey - Tom Popper
Carla Gugino - Amanda
Ophelia Lovibond - Pippy
Madeline Carroll - Janie Popper
Angela Lansbury - Mrs.Selma Van Gundy
Dominic Chianese - Reader
James Tupper - Rick
Philip Baker Hall - Franklin