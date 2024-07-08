Babalık izni kaç gün? Babalık izni nedir, ne zaman başlar?

Babalık izni, bir çalışanın çocuğunun doğumu durumunda kullanabileceği izin türüdür. Çalışan babalar ise doğum izni kaç gün? Kamu ve özel sektörde çalışan babalar kaç gün izin yapabilecekler? sorularına cevap arıyorlar.

BABALIK İZNİ NEDİR ?

Babalık izni, bir çalışanın çocuğunun doğumu veya evlat edinilmesi durumunda kullanabileceği yasal bir haktır. Babalar, çocuklarına destek olmak ve bakımını üstlenmek için bu izni kullanabilirler. Bu izin sayesinde çalışanlar, doğum sonrası süreci daha iyi yönetebilir ve ailelerine daha fazla zaman ayırabilirler.

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN?

Babalık izni, Türk İş Kanuna göre işçi statüsündeki babalar için bu süre 5 gün olarak belirlenmiştir.Kamu çalışanları için ise babalık izni 10 gün olarak belirlenmiştir. İzin süresi, işçi ve işverenin anlaşması ile iş sözleşmesi artırılabilir.

BABALIK İZNİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Çocuğun doğduğu tarih babalık izninin birinci günü olarak sayılmaktadır. Doğumun beklenenden önce gerçekleşmesi durumunda baba, iznini doğum öncesi veya sonrası tarihlerde de kullanabilir.