Babalar Günü her yıl Haziran ayının üçüncü Pazar günü kutlanıyor Hayatımızda çok özel bir yere sahip olan bizi her zaman koruyup kollayan, tüm imkanlarını bizler için seferber eden babalarımız için bu özel günde ona söylenecek güzel bir söz alınabilecek basit bir hediye onların en mutlu bireyler olmasını sağlayacak. Peki, Babalar Günü ne zaman, hangi gün? 2022 Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü tarihte ilk ne zaman kutlandı? İşte detaylar haberimizde...

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Her yıl, Haziran ayının 3. pazar günü Babalar günü olarak kutlanıyor. Babalar günü bu yıl ise 19 Haziran'a denk geliyor.

BABALAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

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