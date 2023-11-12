Babalar Günü, ailelerin babalarını hatırlamak ve onlara minnettarlık duygularını ifade etmek için çeşitli etkinlikler, hediyeler ve özel kutlamalarla geçer. Peki, Babalar günü ne zaman 2023? Babalar günü bu yıl hangi tarihte, ayın kaçında?

Babalar günü ne zaman 2023? Babalar günü bu yıl hangi tarihte, ayın kaçında?

Babalar günü ne zaman 2023? Sorusu, 2023 yılının sona ermesine az bir zaman kala birçok vatandaş tarafından araştırılmakta olan konular arasında yer almakta. Babalar Günü'nde çocuklar, babalarına özel kartlar, hediyeler veya birlikte geçirilecek keyifli zamanlar sunarak sevgilerini ifade ederler. Bu özel gün, babalara duyulan sevgi ve saygıyı vurgulayan anlamlı bir kutlamadır. Peki, Babalar günü ne zaman 2023? Babalar günü bu yıl hangi tarihte, ayın kaçında?

BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2023?

Babalar Günü bu yıl 18 Haziran 2023 Pazar günü kutlanmaktadır. Babalar Gününü kutlamak isteyenler, bu yıl babalar günü 18 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.

EN GÜZEL VE ANLAMLI BABALAR GÜNÜ MESAJ VE SÖZLERİ!

Baba, cennetin orta kapısıdır (Hz. Muhammed sav.) Babalar gününüz kutlu olsun.

Başımızın tacı babalarımızın yaşam boyu mutlulukları temennisi ile babalar gününüz kutlu olsun.

Ailemin reisi, büyük aşkım. Medarı iftiharım sevgilim her şeyim! Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam…

Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın. Biricik babamsın. Seni çok seviyorum.