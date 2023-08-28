Mevzular Açık Mikrofon serisinin yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, robot Sophia'nın "Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna verdiği yanıt ise çok konuşuldu. İzleyiciler şimdi BBABALA TV SOPHİA ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon Robot Sophia ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon 16. bölüm izle! Sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Mevzular Açık Mikrofon'un (M.AM) yeni bölümleri hakkında bilgi veren Oğuzhan Uğur, Robot Sophia'nın programa katılacağını duyurmuştu. Fragmanın yayınlanmasıyla beraber BABALA TV SOPHİA ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon Robot Sophia ne zaman yayınlanacak? Mevzular Açık Mikrofon 16. bölüm izle! Soruları araştırılıyor. İşte detaylar…

BABALA TV SOPHİA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gain platformunda yayınlanacak olan Robot Sophia bölümü şimdiden en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Babala TV kanalında bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Ancak bölümün tamamının ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi.



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MEVZULAR AÇIK MİKROFON ROBOT SOPHIA NE ZAMAN?

Youtuber Oğuzhan Uğur'un konuk olacağını duyurduğu robot Sophia'nın katıldığı M.A.M bölümünden ilk tanıtım yayınlandı.

Tanıtımda yer alan diyaloglar ise sosyal medyada gündem oldu. Örneğin izleyicilerden biriCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya "Bu soruyu sana hangi güç sordurdu?" diye cevap verirken, "Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?" sorusuna ise "Evet, etmeli" yanıtını verdi. Babala TV kanalında bugün yeni bir fragman daha yayınlandı. Ancak bölümün tamamının ne zaman yayınlanacağına dair bir bilgi verilmedi.