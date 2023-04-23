ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan video paylaşım sitesi YouTube'ta yayın yapan Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'un 11. bölüm konuğu oldu. Tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Babala TV Sinan Oğan videosu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sinan Oğan videosu saat kaçta? Mevzular Açık Mikrofon Babala TV videosu ne zaman? Merak edildi.

Babala TV Sinan Oğan videosu saat kaçta? ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan video paylaşım sitesi YouTube'ta yayın yapan Babala TV'deki Mevzular Açık Mikrofon'un 11. bölüm konuğu oldu. Tanıtım videosunun yayınlanmasının ardından Babala TV Sinan Oğan videosu ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Sinan Oğan videosu saat kaçta? Mevzular Açık Mikrofon Babala TV videosu ne zaman? Merak edildi. Detaylar...

SİNAN OĞAN BABALA TV VİDEOSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ın konuk olduğu Babala TV Mevzular Açık Mikrofon'un 11. bölümünün 24 Nisan Pazartesi günü yayınlanacağı açıklandı. Babala TV Sinan Oğan videosunun saat kaçta yayınlanacağı henüz açıklanmadı. Muharrem İnce'nin konuk olduğu Babala TV videosu saat 21.00'de yayınlanmıştı. Sinan Oğan'ın Babala TV videosunun da saat 21.00'de yayınlanması bekleniyor.

İşte, Sinan Oğan Babala TV tanıtım videosu:

SİNAN OĞAN KİMDİR?

Sinan Oğan, 1 Eylül 1967; Iğdır doğumlu Türk stratejik araştırmacı ve siyasetçidir. 2011 Türkiye genel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Iğdır milletvekili seçilerek meclise girdi. 2015 yılında MHP'den ihraç edildi, fakat açtığı davayı kazanarak partiye geri döndü. 2017 yılında üç MHP milletvekili ile birlikte tekrar ihraç edildi. 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi için ATA İttifakı tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterildi.