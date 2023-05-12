Babala TV seçim yayını iptal mi, neden iptal edildi? Oğuzhan Uğur Babala TV seçim yayını ile ilgili açıklama yaptı

Daha önce 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere özel Babala TV'de seçim yayını yapılacağını duyurun Oğuzhan Uğur yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Aldıkları kararın ardından Babala TV seçim yayını neden iptal? Babala TV seçim yayını iptal mi? soruları gündeme taşındı.

Babala TV seçim yayını iptal mi? Daha önce 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere özel Babala TV'de seçim yayını yapılacağını duyurun Oğuzhan Uğur yeni bir karar aldıklarını duyurdu. Aldıkları kararın ardından Babala TV seçim yayını neden iptal? Babala TV seçim yayını iptal mi? soruları gündeme taşındı. Detaylar...

BABALA TV SEÇİM YAYINI İPTAL Mİ?

14 Mayıs günü canlı olarak yayınlanması planlanan Babala TV seçim özel yayınının iptal edildiği duyuruldu. Konu ile ilgili sosyal medyada tehdit iddiaları yer almıştı. Oğuzhan Uğur iddialar hakkında açıklama yaptı:

"Seçim programı için… Tehdit yüzünden iptal söz konusu değil, uzun yazmışım açıklamayı, okunmadı sanırım. O akşam Allah korusun, bazı hesapların sokakta çıkabilecek her kavgayı bize yıkma, ortalığı karıştırdığımız iftiralarıyla saldırma şüphesi vardı. Bin delil sunsanız da dinlemiyor bu hesaplar biliyorsunuz, şahit olduk. Ne yaparsanız yapın, konuyu bilmeyen insanları yalanla zehirlemeye devam ediyorlar. Bunlar bizim üzerimizden pis emellerine ulaşamasın, o akşam ortalığı karıştıramasın diye iptal ettik. Korkmamız söz konusu bile değildir. Teşekkürler. Yine uzun yazdım ya inş. okunur."