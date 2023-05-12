Babala TV Seçim Özel programı neden iptal oldu ve Babala TV Seçim Özel programı ne zaman yayınlanacak soruları gündeme geliyor. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BaBaLa TV'de yayınlanacak olan "Seçim Özel" programını iptal ettiklerini duyurdu. Babala TV Seçim Özel programı neden iptal oldu ve Babala TV Seçim Özel programı ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Babala TV Seçim Özel programı neden iptal oldu? Babala TV Seçim Özel programı ne zaman yayınlanacak?

Son dönemde siyasi isimlerle yaptığı yayınlarla gündemden düşmeyen Oğuzhan Uğur, 14 Mayıs'ta BaBaLa TV'de yayınlanacak olan 'Seçim Özel' programı hakkında son anda karar değiştirdiklerini duyurdu. Babala TV Seçim Özel programı neden iptal oldu ve Babala TV Seçim Özel programı ne zaman yayınlanacak merak ediliyor. Babala TV Seçim Özel programı neden iptal oldu? Babala TV Seçim Özel programı ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

BABALA TV SEÇİM ÖZEL PROGRAMI NEDEN İPTAL OLDU?

Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda BaBaLa TV'de yayınlanacak olan "Seçim Özel" programını iptal ettiklerini duyurdu. Son anda aldıkları kararı takipçileriyle paylaşan Uğur, "Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik" dedi.

BABALA TV SEÇİM ÖZEL PROGRAMI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Twitter hesabından liderlerin konuşmasından bir tanıtım yayınlayarak program çekimini iptal ettiklerini duyuran Oğuzhan Uğur, paylaşımında "Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00'de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını yapmama kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!" ifadelerini kullandı. Son dönemde yaptıkları programlarla dikkat çeken Uğur, 6 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda seçim özel yayını yapacaklarını duyurarak "Yoğun talep üzerine son virajda 'Babala Ulusa Sesleniş' için ekranımızı adaylara açıyoruz. İzleyici yok, ben de yokum çok şükür. Liderler ve kamera o kadar. 30 dakika süre" demişti.

Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00de yayında. Herkese söz verdik, herrrkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize… pic.twitter.com/3CG12T7sPZ — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 11, 2023