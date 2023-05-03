Babala Tv kanalında yayınlanmakta olan Mevzular Açık Mikrofon programı, yoğun ilgi görmeye devam ediyor ve 12. Bölümde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Mevzular Açık Mikrofon konuğu oluyor. Babala Tv konuğu Ali Babacan kimdir? Sorusu da merak edilen sorular arasında yer alıyor. Peki, Babala Tv konuğu Ali Babacan kimdir? Mevzular Açık Mikrofon konuğu Ali Babacan kim?

Babala Tv konuğu Ali Babacan kimdir? Sorusu, Oğuzhan Uğur'un Mevzular Açık Mikrofon programının 12. Bölümünün yayınlanması ile birlikte birçok kişi tarafından merak edilmeye ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Birçok siyasetçinin katılmakta olduğu program, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Peki, Babala Tv konuğu Ali Babacan kimdir? Mevzular Açık Mikrofon konuğu Ali Babacan kim?

BABALA TV KONUĞU ALİ BABACAN KİMDİR?

1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1985'te TED Ankara Koleji'ni birincilikle bitirdi. 1989 yılında ODTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.1990 yılında Fulbright bursu kazanarak, ABD'ye gitti. 1990-1992 yılları arasında ABD Northwestern Üniversitesi Kellogg School of Management'da İşletme dalında yüksek lisans (MBA) yaptı. Yüksek lisans çalışmalarında, Pazarlama, Organizasyon ve Uluslararası İş İdaresi dallarında uzmanlaştı.1992-1994 yılları arasında, Amerika'da finans sektörünün üst düzey yöneticilerine danışmanlık yapan özel bir şirkette danışman olarak çalıştı. 1994 - 2002 yılları arasında Ankara'da özel sektörde iş hayatını sürdürdü.

2001 yılında AKP Kurucu Üyesi ve MKYK üyesi oldu. 58. ve 59. Hükümetlerde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde bulundu. 60. Hükümet'te ise Dışişleri Bakanı ve Avrupa Birliği ile müzakerelerde Başmüzakereci olarak görev yapmaktaydı. Egemen Bağış'ın Devlet Bakanı ve Başmüzakereci konumuna getirilmesinin akabinde sadece Dışişleri Bakanı olarak bir süre görevine devam etti; 1 Mayıs 2009'da gerçekleşen kabine değişikliğinden sonra Dışişleri Bakanlığı'nı Ahmet Davutoğlu'na devretmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali Babacan 14 Mayıs 2009 Atina`da Bilderberg Görüşmesine katılmıştır. Ali Babacan, 58. ve 59. hükûmetlerde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapmış, 60. hükümette 1 Mayıs 2009'a kadar Dışişleri Bakanı olarak görev almış ve Mayıs 2005 ila Ocak 2008 arasında Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyeliği konusunda görüşmelerin yürütüldüğü makam olan başmüzakerecilik görevinde bulunmuştur.