Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. Peki, Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?
D aha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'u ağırladı. Peki, Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?
KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV'YE KATILDI
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı.
Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu, İşte fragmandan kesitler
Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023