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Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?

Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?

Gündem Haberleri

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı. Peki, Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?

D aha önce sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu'nu davet eden program sunucusu Oğuzhan Uğur, Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu'u ağırladı. Peki, Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu?

KEMAL KILIÇDAROĞLU BABALA TV'YE KATILDI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, YouTube kanalı Babala TV'de Oğuzhan Uğur'un sunduğu ' Mevzular Açık Mikrofon' programına katıldı.

Babala TV Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi sorular soruldu, İşte fragmandan kesitler

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu Gündem Politika Haberler

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