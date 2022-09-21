Babagannuş tarifi! Masterchef Babagannuş nedir, nasıl yapılır? Babagannuş gerekli malzemeler nelerdir? Babagannuş hangi yöreye ait?

Masterchef 21 Eylül yarışmasında şefler tarafından Babagannuş yapılması istendi. Peki Masterchef Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş için gerekli malzemeler nelerdir? Babagannuş yemek tarifi! Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Babagannuştarifi oldu. Peki en güzel Babagannuşyemek tarifi nasıldır? Babagannuşyemeği nasıl yapılır? Babagannuşiçin gerekli malzemeler nelerdir? Babagannuşnasıl yapılır? Babagannuşiçin gerekenler neler?

BABAGANNUŞ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1.5 kg kemer patlıcanı

Yarım limonun suyu

250 gr çarliston biber

300 gr süzme yoğurt

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

100 gr tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

3 domates

Tuz

BABAGANNUŞNASIL YAPILIR? BABAGANNUŞTARİFİ

Patlıcanları, domatesleri ve çarliston biberleri közleyin.

Soğuyunca patlıcanları soyup ince ince doğrayın.

Limon suyu ve tuzu cam bir kaba alıp karıştırın. Közlenmiş patlıcanları ekleyip tahta bir kaşıkla karıştırın.

Domates ve biberleri zar şeklinde doğrayıp patlıcanlara ilave edin. Sarımsakları soyup ezin.

Yoğurdu bir kaseye alıp sarımsakları ekleyin ve karıştırın.

Sarımsaklı yoğurdu patlıcanlı karışıma ilave edip tahta kaşıkla zedelemeden karıştırın.

Maydanozları temizleyip ince ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp eritin ve üzerine pul biberi ekleyip kavurun.

Yoğurtlu patlıcan karışımını servis tabağına alın.

Üzerine biberli yağı gezdirerek dökün. Kıyılmış maydanozla süsleyin.

Babagannuşu, tepsi kebabının yanında servis edebilirsiniz.