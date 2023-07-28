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Babaeski'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Otomobil Haberleri

Candan H'nin kullandığı otomobil, Oruçlu köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Babaeski'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Candan H'nin kullandığı otomobil, Oruçlu köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Otomobil

Devlet Hastanesi Jandarma İtfaiye Otomobil Haberler

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