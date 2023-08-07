Babadağ'da Yamaç Paraşütü Uçuşları Rekor Kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ'da 2023 yılında gerçekleştirilen yamaç paraşütü uçuşları geçen yıla göre yüzde 25 artış göstererek 102 bin 53'e ulaştı. Türkler en çok uçuş yapan ülke oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ'da 2023 yılı ilk 7 ayında gerçekleştirilen uçuş sayısı geçen yıla oranla yüzde 25 artış göstererek 102 bin 53'e ulaştı.

Dünyanın en gözde yamaç paraşütü merkezi olan Babadağ bu yıl da uçuş rekoruna koşuyor. Fethiye'nin önemli turizm alternatiflerinden olan yamaç paraşütü bu yıl da uçuş rekoru yaşatacak. 2022 yılı ilk 7 ayda 82 bin 60 uçuş yapılan Babadağ'dan 2023 yılı ilk 7 ayı sonunda toplam 102 bin 53 uçuş sayısına ulaşıldı. 71 bin 198'i tandem (ikili); 30 bin 855'i Single (tekli) olmak üzere 102 bin 53 uçuş gerçekleşirken bir önceki yılın ilk 7 aylık dönem sonuna göre yüzde 25'lik artış gerçekleştirildiği bildirildi.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçanların ülkelere göre dağılımında ise Türkler ilk sırada yer aldı. 28 bin 748 uçuş yapan Türkiye'yi; 14 bin 160 uçuş ile İngiltere; 10 bin 356 uçuş ile Rusya; 7 bin 288 uçuş ile Çin; bin 284 uçuş ile Ukrayna; bin 57 uçuş ile Güney Kore ve bin 7 uçuş ile Pakistan uyruklu vatandaşlar izledi. - MUĞLA