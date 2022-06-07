Baba yok mu, neden yok? Baba dizisi final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı bu akşam Baba var mı, yok mu, niye yok? - Haberler

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba yok mu, neden yok? Baba dizisi final mi yaptı, bitti mi? 7 Haziran Salı Baba var mı, yok mu, niye yok?

BABA VAR MI, YOK MU, NEDEN YOK?

Baba dizisi geçen hafta sezon finali yaptığı için bugün ekranlara gelmeyecek. Dizi geçtiğimiz hafta 15. bölümü ile sezon finali yapmıştı.

BABA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Baba'nın 15. Bölümünde; İlhan, Kadir'den yediği darbeden sonra karşılığını vermek için harekete geçer. Servet karşı karşıya kaldığı gerçeklerden sonra dibe batarken Firuz'la yaptığı işbirliği bütün aileyi tehlikeye atar. Ailesinin yanına dönen Kadircan, Cansu'yla büyük bir yüzleşme yaşar. Bu yüzleşme onun hayatını tamamen değiştirirken Kadir bütün aileyi toparlamaya çalışır. Büşra, Ferit'in katilini bulmak için Elif'le el ele verir. Yaşar'ın Kadircan'la ilgili verdiği bir karar, Binnur ve Yaşar arasında büyük bir gerilime neden olur. İlhan ve Kadir kozlarını paylaşmak için karşı karşıya gelirken Büşra kendisini çok büyük bir tehlikenin içinde bulur.

BABA DİZİSİ KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer : Emin Saruhanlı : 1-

Tolga Sarıtaş : Kadir Saruhanlı : 1-

Dilara Aksüyek : Elif Paktaş : 7-

Ayda Aksel : Fazilet Saruhanlı : 1-

Özge Yağız : Büşra Saruhanlı Karaçam : 1-

Hakan Kurtaş : İlhan Karaçam : 1-

Bihter Dinçel : Münevver Şahin : 1-

Taner Rumeli : Servet Saruhanlı : 1-

Deniz Hamzaoğlu : Yaşar Saruhanlı : 1-

Damlasu İkizoğlu : Kübra Saruhanlı : 1-

Zeynep Diker : Zeynep Saruhanlı : 1-

Kayra Sır : Ecrin Saruhanlı : 1-

Sedef Akalın : Binnur Saruhanlı : 1-

Nihan Okutucu : Uğur Birmay : 1-

Cem Uslu : Ceyhun Kömürcü : 1-

Alper Çankaya : Ahmet Kalkan : 1-

Osman Akça : Burak Aslan : 1-

Yağız Saylağ : Yusuf Emin Saruhanlı : 1-

Renan Bilek : Firuz : 6-

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