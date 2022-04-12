Baba yeni bölüm ne zaman? Baba 9. bölüm bugün var mı? Baba 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Diziseverlerin merakla beklediği Baba bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Baba dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Baba yeni bölüm ne zaman, Baba bölüm bugün mü, Baba yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 9. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Servet'in karakolda İlhan'la karşı karşıya geldiği sahnede gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Polisler İlhan'a onu inşaattan iten kişinin Servet olup olmadığını sorarken, İlhan'ın vereceği yanıt merakla bekleniyor.

Baba'nın 8. Bölümünde; Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

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