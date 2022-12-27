Başrolünde Tolga Sarıtaş gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Baba dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Baba dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Baba dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 30. bölüm fragmanı izle!

Baba dizisi yayınlandığı günden beri büyük ilgi çekiyor. Konusu ve oyuncuları ile büyük beğeni toplayan Baba dizisinin yeni fragmanı ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba dizisi 30. bölüm fragmanı izle! aramasını yapıyor.

BABA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baba dizisi final bölümü olan 30. bölümünün fragmanı yayınlandı. Baba dizisi fragmanı izlemek için BURAYA tıklayınız.

BABA KONUSU NEDİR?

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba…Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

BABA DİZİSİ HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Baba dizisi her hafta Salı günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.