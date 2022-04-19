Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı - Haberler

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Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

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Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Baba dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Baba dizisinin yeni bölümü ne zaman? Baba 10. fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba 10. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 10. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

Baba 10. Bölüm Fragmanı yayında. Emin'in aile fotoğrafına bakıp herkesin ismini hatırlamaya çalıştığı tanıtımda Yaşar'ın Uğur'la önceden görüştüğünü öğrenen Binnur hesap sorarken Saruhanlı köşkünde gerilim hızla artıyor. Kardeşlerine rest çeken Servet'in, "Her zaman her yerde karşınızdayım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir Saruhanlı ve Ferit Karaçam'ın karşı karşıya geldiği anlar ise aralarında yaşanacak güç savaşının ilk sinyallerini veriyor.

Baba 9. Bölüm 2. Fragmanı yayında. Kadir ve Elif'in Ornaz Holding'de karşı karşıya geldiği tanıtımda Elif'in lehine yapılan oylamada Büşra ve Servet'in el kaldırarak Kadir'e inat oy vermeleri dikkat çekiyor. Servet'in bu hamlesine Yaşar sert tepki gösterirken, Büşra ve Kadir yüzleşiyor. Büşra'nın, "En azından orada beni seven biri var" sözleri Kadir'i şoke ediyor. Büşra ile İlhan giderek birbirine yakınlaşırken, Ahmet'in tehditkar konuşması Büşra'yı köşeye sıkıştırıyor.

Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

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