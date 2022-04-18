Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı - Haberler

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Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

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Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Baba dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Baba dizisinin yeni bölümü ne zaman? Baba 21. fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölüm fragmanı izle! Baba 10. bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 10. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba 10. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 9. Bölümünde; Büşra ve Servet'in yaptıklarının öğrenilmesi aile içi tartışmaları alevlendirir. Kadir aileyi bir arada tutmaya çalışırken, Emin zor durumdaki başka bir aileyle ilgilenir. Dışlandığına inanan Servet'in sürpriz hamlesi holdingde de kardeşleri karşı karşıya getirir. Tedavisi süren İlhan ve onu yalnız bırakmayan Büşra giderek daha fazla yakınlaşır. Hamileliğinde sıkıntılar yaşadığı için Uğur'u köşke getiren Yaşar, Servet'in öğrendiği yeni bilgilerle zor duruma düşer. Kadir fabrikalardan birinde çıkan kriz yüzünden Elif'le karşı karşıya gelir. İlhan'la gelecek hayalleri kuran Büşra ise hiç beklemediği birinin ziyaretiyle alt üst olur.

Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 10. Bölüm fragmanı

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