Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 7. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin7. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Baba konusu nedir? Baba7. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 7. Bölüm Ön İzlemesi yayında. İlhan ile Büşra'nın sahilde başbaşa vakit geçirdiği sahnede İlhan, Büşra'nın saçına kırdığı tokanın aynısından takıyor. Bu anlarda ikili giderek birbirine yakınlaşınca İlhan, Büşra'yı öpüyor. İlhan ile Büşra arasında aşk kıvılcımları alevlenmeye başlıyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?





Baba'nın 6. Bölümünde; Kadir'in evden ayrılmasıyla köşkte ve holdingde dengeler değişir. İşleri yönetmekte zorlanan Emin iyice köşeye sıkışır. Servet, üstündeki şüphelerden kurtulmak için beklenmedik bir hamle yapar. Ailesi için kendini feda eden Kadir, İlhan hakkında çok önemli bilgilere ulaşır. Hastalığıyla bir kez daha sınanan Emin, bazı gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalırken bu durum eve de yansır. Ahmet'in Büşra konusunda yaptıkları Fazilet ve Emin'i harekete geçirince, Büşra'nın hamlesi herkesi şaşkına çevirir.

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