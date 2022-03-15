Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 5. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 5. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Baba konusu nedir? Baba 5. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 4. Bölümünde; Emin başına gelenleri herkesten saklamaya çalışırken, Kadir'in eve dönüşü aile içinde yeni anlaşmazlıkları da beraberinde getirir. Kadir, ailenin yeni hayatına uyum sağlaması için ipleri eline almaya başlar. Ancak bu hiç kolay olmayacaktır. Saruhanlı ailesi dört bir yandan sınanırken Kadir hem Emin'le hem de İlhan'la mücadele etmek zorunda kalır. İlhan'ın hamleleri Saruhanlı ailesinde sancılı günlerin başlangıcı olur. Kadir, kardeşlerini korumak için harekete geçse de artık her şey için çok geçtir.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 5. Bölüm 2. Ön İzlemesi yayında. Emin'in zorlamasıyla Ahmet ile aynı odada kalmaya mecbur bırakılan Büşra, abisi Kadir'den yardım isterken bu konu Emin ve Kadir arasında yeniden krize yol açıyor. Büşra'nın mutsuz olmasını istemeyen Kadir, Ahmet ile aynı odada kalmaması için Emin'e tepki gösterirken Emin ise geri adım atmıyor. "Ben Emin'in kızı boşandı dedirtmem!" sözleriyle bir kez daha düşüncesinin altını çizen Emin karşısında Kadir'in Büşra'yı kurtarmak için ne yapacağı ise merakla bekleniyor.

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