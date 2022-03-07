Baba yeni bölüm fragmanı İZLE! Baba yeni bölümde ne olacak? Baba 4. Bölüm fragmanı

Ekranların beğenilen dizisi Baba yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Baba dizisinin 4. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki Baba konusu nedir? Baba 4. Fragmanı nasıl izlenir! Baba oyuncuları

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 4. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Büşra'nın kocası Ahmet'in geldiğini gören Kadir, Emin'e aynı çatıda olmak istemediğini söylerken öfkesine hakim olmakta zorlanıyor. Emin, Servet'ten gece nerede olduğunun hesabını sorarken, bir partide olan Servet'in babasına vereceği yanıt merakla bekleniyor. Emin, bütün aileye İstanbul'da istedikleri gibi davranamayacaklarını söyleyerek gözdağı verirken İlhan'ın Büşra'ya hediye alması dikkat çekiyor. Kadircan hakkında çıkan haberler ailede gerilime sebep olurken İlhan'ın tuzağına düşen Servet de çekilen fotoğraflarını görünce şoke oluyor. Kadir, basına açıklama yaparak ailesini korurken Emin ile Kadir arasındaki otorite savaşı yeniden hissediliyor. Kadir'in "Pencereleri açıyorum!" sözleri üzerine ikili arasındaki dengeler nasıl değişecek heyecanla bekleniyor.

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 3. Bölümünde; Emin ve Kadir'in çıktıkları yolculukta geçmişin defterleri tekrar açılır. Saruhanlı ailesi yeni hayatlarına alışmaya çalışırken, Fazilet köşkteki düzenini kurmaya başlar. İlhan, Saruhanlı ailesinin fertlerini yakından tanımak için harekete geçer. Kadir, İstanbul'daki hayatına ilk adımını atar ve kendini bir krizin içinde bulur. Emin, İstanbul'un hem iyi hem kötü tarafıyla tanışır.İlhan'ın babasına yaptığı saygısızlığı öğrenen Kadir'in gözü hiçbir şeyi görmez olur.

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