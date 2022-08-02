Baba Yadigarı nerede çekildi? Baba Yadigarı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Yadigarı ne zaman çıktı?
Bugün Kanal D'de Baba Yadigarıfilmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Baba Yadigarınerede çekildi? Baba Yadigarıkonusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Yadigarıne zaman çıktı? Baba Yadigarıfilmi hangi il ve ilçede çekilmiştir? merak etti. İşte detaylar...
Başrollerinde Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş'ın olduğu "Baba Yadigarı" filmi Kanal D'de. Baba Yadigarı nerede çekildi? Baba Yadigarı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Yadigarı ne zaman çıktı? Baba Yadigarı filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?
Filmin nerede çekim yaptığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.
Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi'den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca yemek yemeyi de çok sever. Cavidan'ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.
Sude Zülal Güler
Anıl Tetik
Durul Bazan
Zeynep Gülmez
Ali Rıza Tanyeli
Gözde Demirtaş