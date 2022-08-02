Başrollerinde Sude Zülal Güler, Anıl Tetik, Durul Bazan, Zeynep Gülmez, Ali Rıza Tanyeli, Gözde Demirtaş'ın olduğu "Baba Yadigarı" filmi Kanal D'de. Baba Yadigarı nerede çekildi? Baba Yadigarı konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Baba Yadigarı ne zaman çıktı? Baba Yadigarı filmi hangi il ve ilçede çekilmiştir?

BABA YADİGARI NEREDE ÇEKİLDİ, HANGİ İL VE İLÇEDE?

Filmin nerede çekim yaptığı hakkında bilgi bulunmamaktadır.

BABA YADİGARI KONUSU NEDİR?

Eski denizcilerden Yakup dede torunu Cavidan ile yaşamaktadır. Cavidan ona rahmetli kızı Melodi'den yadigardır. Yakup dede şeker hastasıdır ve hastalığı ilerlemiştir. Ayrıca yemek yemeyi de çok sever. Cavidan'ın bütün çabalarına rağmen gizliden zararlı yemekleri tırtıklar. Yakup dedenin aynı zamanda Çiçek ve Irmak adında iki kızı daha vardır. İkisi de evlidir. Damatlar Şefik ve Serkan sürekli iş yapma bahanesi ile Yakup dededen para kopartmaya çalışırlar. Artık para alamayacaklarını anlayan damatlar anlaştıkları bir kurye ile Yakup dedeye tuzak kurup zehirli dürüm yedireceklerdir. Kurye dürümü verdikten sonra Yakup dedenin ölüm haberini alırlar. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey olur. Yakup dede vasiyetinde kendi bahçesine gömülmek istendiğini söylemiştir. Yakup dede evin bahçesine gömülür ve damatlar evi satma işi bir süre suya düşer. Cavidan ve sevgilisi Kaya damatların bu garip hareketlerinden şüphelenir ve bir oyun oynamaya başlarlar. Evin farklı yerlerine kameralar yerleştirilir. Sonunda kayıtlı bir şekilde cinayeti damatların işlediği ortaya çıkar.

BABA YADİGARI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sude Zülal Güler

Anıl Tetik

Durul Bazan

Zeynep Gülmez

Ali Rıza Tanyeli

Gözde Demirtaş