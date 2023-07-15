Baba ve Oğul Kapadokya'da Sıcak Hava Balonu Pilotu Olarak Görev Yapıyor

Kapadokya'da sıcak hava balon pilotu olarak görev yapan baba ve oğul, gün doğumundan önce geldikleri uçuş alanında son kontrolleri yapıp farklı balonlarla gökyüzüne yükseliyor. Baba olan Fatih Yılman, oğlu Çağan Mert Yılman'ın da pilotluk eğitimi almasını sağladı. Baba oğul birlikte çalışmanın gururunu yaşıyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon pilotu olarak görev yapan baba ve oğlu, gün doğumundan önce geldikleri uçuş alanında son kontrolleri yapıp farklı balonlarla gökyüzüne yükseliyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yaşayan ve 14 yıldır sektörde görev yapan 48 yaşındaki öğretmen pilot Fatih Yılman, kendisine özendiğini fark ettiği 18 yaşındaki oğlu Çağan Mert Yılman'ın da pilotluk eğitimi almasını sağladı.

Yaklaşık üç ay önce babasıyla aynı firmada yardımcı pilot olarak göreve başlayan Çağan Mert, babası ile gün doğumundan önce evden çıkıp geldikleri Göreme beldesindeki kalkış alanında uçuş hazırlığı yapıyor.

Aynı firmada çalıştıklarından balonlarını alanda yan yana kuran baba oğul, hazırlıkların ardından birbirlerine başarılı uçuş dileyip turistlerle semaya yükseliyor.

Bölgedeki özel bir balon okulunda öğretmen pilot görevini de bir süre üstlenen Fatih Yılman, AA muhabirine, yılda on binlerce turistin tercih ettiği turizm alternatiflerinden sıcak hava balon turuna katıldıktan sonra pilot olmaya karar verdiğini, oğlunun da kendisini takip ettiğini söyledi.

Baba oğul birlikte çalışmanın gururunu yaşıyor

Hevesli yaklaşımı sayesinde oğlunun Türkiye'nin en geç yardımcı pilotlarından olduğunu, bunun mutluluğunu yaşadığını dile getiren Yılman, şöyle konuştu:

"2009'dan beri ticari uçuş yapıyorum. Bugüne kadar 2 bin 500 sortim oldu. Yıl içinde hava koşullarının durumuna göre ortalama 230 gün uçuş yapıyoruz. Turun olduğu günlerde yaklaşık 3 bin kişiyi uçuruyoruz. Ben turizm rehberiydim. Bölgede yaşayıp güzelliklere hayran kalmamak elde değil. Balon pilotluğu eğitiminden mezun olup ticari uçuşa başladım. Kapadokya'nın güzelliğini yerden her zaman görüyorduk. Bir de bunu havadan görelim dedik ve başladık.

Sabah işe giderken oğlum da çoğu zaman benimle gelmek istiyordu. Geldikçe sevip ilgi duymaya başladı. Baktım ilgisi var, kendisiyle konuştum. İstekli olduğunu fark ettim. 16 yaşında balon pilotluğu eğitimi almaya başladı. Baba oğul ilişkisini burada bırakırım. Çünkü yapabileceğimiz herhangi bir hatanın risklerinin olduğunun bilincindeyiz. Bu sebeple yapması gereken bütün işleri yapmasını ister ve takibini de yaparım."

"Bölgede doğup balonlara aşık olmamak elde değil"

Çağan Mert ise küçük yaşlardan beri bölge semalarında süzülen balonları izlemekten keyif aldığını, babasının izinden giderek sektörde yer edinmek için pilotluğa başladığını anlattı.

Babasının sabaha karşı uçuş için evden ayrıldığında bile heyecan yaşadığını belirten Çağan Mert, şunları kaydetti:

"Bölgede doğup balonlara aşık olmamak elde değil. Kapadokya'nın güzelliğini kelimelerle ifade edemem. Benim için babamın yolundan gitmek gurur verici. Her sabah vadilerin üzerinden balonla geçmek ve güneşin doğuşunu havadayken seyredebilmek çok güzel bir duygu. Babamın yolundan giderek sektörde tecrübe kazanmak istiyorum. Babamın öğretmen pilot olmasının bana artıları odu. Sınav öncesi beraber çalışıyorduk, aklıma takılanları ona soruyordum. Şimdi her sabah gelip evraklarımızı hazırlayıp alana çıkıyoruz. Kalkış noktamızı seçiyor ve gökyüzüne yükseliyoruz."

Mert Çağan, mesleğinde uzun yıllar tecrübe kazandıktan sonra babası gibi öğretmen pilot olmayı arzuladığını ifade etti.