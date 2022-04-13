Baba Vanga kimdir? Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir? Baba Vanga hangi ülkeden, nereli?

Baba Vanga kimdir, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kehanetleri tüm dünyanın gündemin düşmeyen Kahin Baba Vanga, 2. Dünya Savaşı zamanlarından itibaren paranormal yeteneklerle ve doğru çıkan kehanetleriyle anılmaktadır. 1996 yılında vefat eden Baba Vanga'nın kehanetleri çıkmaya devam ediyor. Hayatı boyunca birçok kehanette bulunan Kahin Baba Vanga'nın söylediklerinin en az %80'inin doğru çıktığı biliniyor. Baba Vanga 2020 yılı için çok sayıda kehanette bulunmuştu ve neredeyse hepsi doğru çıktı. Bunların başında da tüm dünyayı kasıp kavuran Koronavirüsü var. Baba Vanga Koronavirüsü gibi doğru çıkan Donald Trumph hakkında kehanetleriyle de gündeme gelmişti. Baba Vanga'nın Putin kehaneti nedir?

BABA VANGA KİMDİR?

Baba Vanga, doğum ismi Vangelia Pandeva Dimitrova, evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova, kör bir Bulgar mistik, durugörü. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir.

Baba Vanga

Hayatı

Vanga 1911 yılında Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi. Geleneklere bağlı kalınarak yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi.

Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Babası bir İç Makedon Devrimci Örgütü aktivisti idi.1. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Ordusu'na çağrıldı. Vanga'nın babası askerde iken annesi öldü. Bu durum Vanga'nın çocukluğunun büyük bir dönemini komşularının ve yakın aile dostlarının yanında geçirmesine neden oldu. Savaştan sonra Ustrumca Yugoslavya'ya bırakıldı ve Yugoslav otoriteler Vanga'nın babasını Bulgar yanlısı fikirlerinden dolayı tutukladılar ve ailenin tüm mülküne el koydular.

Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla"iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir.

Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu.

Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petriç'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Yunanistan Makedonyası'na gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Vanga meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petriç'teki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulunduğu iddia edilmektedir.

Popüler kültürde

İngiliz gotik metal grubu Paradise Lost, altıncı albümleri One Second'ın kapak resmi için onun fotoğrafını kullandı.

İmajı Güneydoğu Avrupa'da (Balkanlar) ve Doğu Avrupa'da, özellikle Rusya'da popülerdir. Gizemli peygamberlikle ilgili Rus yayınları çoktur. "Vanga Büyük Ansiklopedisi", kendisine adanmış bir Rus çevrimiçi projesidir.

BABA VANGA PUTİN KEHANETİ NEDİR?

İngiliz gazetesi Daily Mirror, Bulgar Kahin Baba Vanga'nın Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili kehanetini sayfasına taşıdı. Yazar Valentin Sidorov'un iddialarına yer verilen habere göre, Baba Vanga Putin ve Rusya ile ilgili şu kehanetlerde bulundu;

"Her şey buz gibi çözülecek, sadece bir tanesi kalacak. Vladimir'in görkemi, Rusya'nın görkemi." Sidorov'a göre, Baba Vanga'nın kehanetleri arasında Putin'in 'dünyanın efendisi' olacağı da belirtiliyor.