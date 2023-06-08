Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü. Peki, Baba Vanga kimdir? Baba Vanga nereli, ne zaman öldü? Baba Vanga 2023 kehanetlerinde neler var?

Bu zamana kadar her söylediği çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti de mi gerçek oluyor?

Baba Vanga kimdir? Baba Vanga nereli, ne zaman öldü? Baba Vanga 2023 kehanetlerinde neler var? soruları merak ediliyor. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlayan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmesi ve barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu da Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın 2023 yılı için "Büyük bir santralde patlama meydana gelebilir" öngörüsünü akıllara getirdi. Peki, Baba Vanga kimdir? Baba Vanga nereli, ne zaman öldü? Baba Vanga 2023 kehanetlerinde neler var?

BABA VANGA KİMDİR?

31 Ocak 1911 yılında doğan Babavanga 11 Ağustos 1996 yılında hayatını kaybetti. Gerçek adıVangelia Pandeva Dimitrova olan Babavanga Usturumca, Osmanlı Devleti'nde günümüzdeki Kuzey Makedonya'da doğmuştur. evlendikten sonra bilinen ismi Vangelia Gushterova, kör bir Bulgar mistik, durugörü. Bulgaristan'da, Kozhuh dağlarında, Yer Rupite bölgesinde hayatının çoğunu geçiren bir bitki uzmanıydı. Kendisinin, paranormal yeteneklere sahip olduğu iddia edilir. Zheni Kostadinova 1997'de milyonlarca insanın paranormal yeteneklere sahip olduğuna inandığını iddia etti. Vanga 1911 yılında Pando ve Paraskeva Surchev çiftinin kızı olarak o zaman Osmanlı İmparatorluğu'na bağlı olan Ustrumca'da prematüre bir bebek olarak dünyaya geldi.

Geleneklere bağlı kalınarak yaşayıp yaşamayacağı kesinleşene kadar Vanga'ya bir isim verilmedi. Vanga ilk ağladığı zaman bakıcısı sokağa çıkarak bir yabancıdan isim söylemesini istedi. Yabancı Andromaha ismini önerdi fakat bu isim Yunanca olduğu için kabul edilmedi. Başka bir yabancı yine Yunanca bir isim olan Vangelia ismini önerdi ve bu öneri kabul edildi. Vanga çocukluk döneminde kahverengi gözleri ve sarı saçları ile sıradan bir çocuktu. Babası bir İç Makedon Devrimci Örgütü aktivisti idi.1. Dünya Savaşı sırasında Bulgaristan Ordusu'na çağrıldı. Vanga'nın babası askerde iken annesi öldü. Bu durum Vanga'nın çocukluğunun büyük bir dönemini komşularının ve yakın aile dostlarının yanında geçirmesine neden oldu. Savaştan sonra Ustrumca Yugoslavya'ya bırakıldı ve Yugoslav otoriteler Vanga'nın babasını Bulgar yanlısı fikirlerinden dolayı tutukladılar ve ailenin tüm mülküne el koydular. Vanga yaşıtlarından daha zeki bir çocuk olarak görülüyordu. Küçükken arkadaşlarıyla"iyileştirme" oyunları oynadığı söylenir. Babası daha sonra başka bir kadınla evlendi ve Vanga bir üvey anneye sahip oldu. Hayatında bir dönüm noktası bir kasırga (bu iddia o zamanlar meteorolojik kayıtlarda doğrulanmadı) oldu ve Vanga'yı 2 km uzağa fırlattı. Vanga sonradan çok korkmuş bir şekilde bulundu ve gözleri kum ve toz ile kaplıydı, bu yüzden şiddetli ağrıları nedeniyle gözleri açılamadı. Hiçbir iyileştirme çabaları sonuç vermedi. Az bir para ile sadece kısmi bir operasyon yapıldı, bu yüzden tekrar görebilmesi mümkün olmadı.

1925 yılında Vanga, Zemun kentinde körler okuluna götürüldü ve orada üç yıl geçirdi. Bu süre zarfında Braille okuması öğretildi, piyano çalmasının yanı sıra örme, yemek, ve temizlik işleri yaptı. Üvey annesinin ölümünden sonra küçük kardeşlerine bakmak için eve gitmek zorunda kaldı. Ailesi maddi olarak çok zayıftı ve bütün gün çalışmak zorunda kaldı.

Vanga önceki yıllarda oldukça sağlıklıydı, ancak 1939 yılında Plörezi'ye yakalandı. Doktorun görüşüne göre yakında ölecekti. Doktorun onu çok genç yaşta ölmesi ile ilgili yanlış görüşlerine rağmen, gerçekten hızlı ve kabul edilebilir derecede iyileşti.

II. Dünya Savaşı sırasında, Vanga'ya daha fazla inanan insan sayısı ile ziyaret çekti. Ziyaret edenlerin yakınlarının hayatta olup olmadığı hakkında bir ipucu almak umuduyla kendisine geliyorlardı. 8 Nisan 1942 tarihinde Bulgaristan Çarı III. Boris'te kendisini ziyaret etti. 10 Mayıs 1942 tarihinde Vanga, Dimitar Gushterov ile evlendi. Kısa bir süre önce evlenen Dimitar ve Vanga, Petriç'e taşındılar. Dimitar sonra Bulgar Ordusuna katıldı ve zamanında Bulgaristan tarafından ilhak edilen Yunanistan Makedonyası'na gitmek zorunda kaldı. Kocası 1947 yılında başka bir hastalık olan alkolizmin içine düştü ve sonunda 1 Nisan 1962 tarihinde öldü.

Vanga meme kanserinden 11 Ağustos 1996 tarihinde öldü. Cenazesine birçok devlet adamı dahil olmak üzere büyük kalabalıklar katıldı.

Vanga'nın vasiyetinin yerine getirilmesi için, Petriç'teki evi, müze haline getirilmiş ve 5 Mayıs 2008 tarihinde ziyaretçilerine kapılarını açmıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın sonucundan Gandi'nin ölümüne, 11 Eylül saldırılarından Obama'nın ABD Başkanı olacağına kadar pek çok kehanette bulunduğu iddia edilmektedir.

Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.

NÜKLEER PATLAMA OLABİLECEĞİNİ ÖNGÖRMÜŞTÜ

1996'da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında büyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini söylemişti. Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.

EN BÜYÜK NÜKLEER SANTRALİ RİSK ALTINDA

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında, dün kritik bir gelişme yaşanmış ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmişti. Bölgede su seviyesi olağanüstü boyutlara ulaşırken baraj, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlıyordu. Barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

GÖRME YETİSİNİ 12 YAŞINDA KAYBETTİ

Romanya'da bir çiftlikte büyüyen Baba Vanga henüz 12 yaşındayken bir kum fırtınası içerisinde kalan ve kör kalmıştı. O dönemde takipçileri giderek artan Baba Vanga'nın "paranormal bir yeteneği" olduğu öne sürülmüştü.

DENİZALTININ BATACAĞINI BİLDİ

1999 yılının Ağustos ayında, "Kursk sular içinde kalacak ve bütün dünya ağlayacak" diyen Baba Vanga'nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Rus nükleer denizaltı Kursk batmıştı.