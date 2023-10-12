Baba Vanga'nın 2024 kehanetlerinin bazı önemli detayları göze çarpıyor. "Balkanların Nostradamusu" olarak anılan ve önceki tahminlerinde 11 Eylül saldırıları, 2004 Hint Okyanusu tsunamisi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş gibi olayları öngören Baba Vanga'nın geçmişteki sözleri, 2024 yılı için mercek altına alındı. Peki, Baba Vanga 2024 yılı için ne dedi? Baba Vanga 2024 kehanetleri neler? Vanga kehanetlerinde Türkiye var mı? İşte detaylar…

BABA VANGA 2024 YILI İÇİN NE DEDİ?

Ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri sosyal medyada konuşulmaya devam ediliyor. İşte Vanga'nın 2024 yılı kehanetleri:

Vladimir Putin'e kendi ülkesinden biri tarafından suikast girişimi olacak.

2024 yılında küresel ekonomiyi etkileyecek büyük bir ekonomik kriz olacak.

Trump gizemli bir hastalığa yakalanacak.

2024 yılında siber saldırılarda önemli bir artış olacak.

Pasifik kıyılarında büyük bir deprem, Sel ve yangın felaketlerinde artış.

2024 yılında mucizevi şekilde kanserin ilacı bulunacak.

Güçlü bir ejderha gezegeni ele geçirecek.

Önümüzdeki 200 yıl içinde uzaylılarla temas kurulacak.

Dünyanın sonu 5079 yılında gelecek.

BABA VANGA 2024 KEHANETLERİ NELER?

2024'e dair tahminlerde bulunan ünlü kahin Baba Vanga, önümüzdeki yıl içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kendi ülkesinden bir suikast girişiminin olabileceğini iddia ediyor. Aynı yıl, küresel ekonomiyi büyük bir ekonomik kriz etkileyebilir ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın gizemli bir hastalığa yakalanacağı öne sürülüyor. Ayrıca 2024'te siber saldırılar da artabilirken Pasifik kıyılarında büyük bir deprem ve doğal felaketlerde artış yaşanabileceği belirtiliyor. Ancak Baba Vanga'ya göre, 2024'te kanserin mucizevi bir şekilde ilacı bulunacak ve uzak bir gelecekte dünya, uzaylılarla temas kurabilir. Son olarak, Dünya'nın sonunun 5079 yılına kadar gelmeyeceği öne sürülüyor.

VANGA KEHANETLERİNDE TÜRKİYE VAR MI?

Ünlü kahin Baba Vanga'nın 2024 yılı kehanetlerinde Türkiye hakkında bir kehanete rastlanmıyor.