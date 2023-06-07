Baba Vanga 2023 kehanetleri nedir? Baba Vanga kehanetleri çıktı mı? soruları gündemde yer alıyor. Ölmeden önce Covid-19 salgını, 11 Eylül saldırıları, Prenses Diana'nın ölümü ve Çernobil felaketi gibi olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Baba Vanga, 2023 yılı için de bir nükleer felaket öngörmüştü.

Bu zamana kadar her söylediği çıktı! Baba Vanga'nın 2023 kehaneti de mi gerçek oluyor?

Baba Vanga 2023 kehanetleri nedir? Baba Vanga kehanetleri çıktı mı? soruları merak ediliyor. "Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 için 3 kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın son kehaneti olan "İnsanlar artık laboratuvarlarda yetişmeye başlayacak" şeklindeki kehanet ilginç karşılandı. Vatandaşlar ise arama motorlarında Baba Vanga 2023 kehanetleri nedir? Baba Vanga kehanetleri çıktı mı? sorularını araştırıyor.

BABA VANGA 2023 KEHANETLERİ NEDİR?

Romanya'da bir çiftlikte büyüyen Baba Vanga henüz 12 yaşındayken bir kum fırtınası içerisinde kalan ve kör kalmıştı. O dönemde takipçileri giderek artan Baba Vanga'nın "paranormal bir yeteneği" olduğu öne sürülmüştü. 1999 yılının Ağustos ayında, "Kursk sular içinde kalacak ve bütün dünya ağlayacak" diyen Baba Vanga'nın bu açıklamalarından kısa bir süre sonra Rus nükleer denizaltı Kursk batmıştı.

Baba Vanga

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlayan Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmesi ve barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bu da Balkanların Nostradamus'u olarak tanınan Baba Vanga'nın 2023 yılı için "Büyük bir santralde patlama meydana gelebilir" öngörüsünü akıllara getirdi. 1996'da henüz 75 yaşındayken yaşama veda eden Bulgar kahin Baba Vanga'nın geçmişte yaptığı açıklamaları inceleyen uzmanlar, ünlü kahinin 2023 yılında büyük bir nükleer santralde patlama meydana geleceğini söylemişti. Nükleer santraldeki patlamanın Asya üzerinde toksik bulutlar oluşturacağını öngören Baba Vanga, bölgedeki diğer ülkelerin de bu zehirli gazlardan etkileneceğini aktarmıştı.

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden Rusya- Ukrayna savaşında, dün kritik bir gelişme yaşanmış ve Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve Rusya'nın kontrolü altına giren Herson bölgesindeki büyük barajlardan biri olan Nova Kakhovka Barajı'na bir saldırı düzenlenmişti. Bölgede su seviyesi olağanüstü boyutlara ulaşırken baraj, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya'ya soğutma suyu sağlıyordu. Barajın çökmesi sonrasında yetkililer olası bir nükleer felaket yaşanabileceği uyarısında bulundu.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır. Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor. Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

DOĞUMLARIN SONU

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek. Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biri olarak görülüyor.