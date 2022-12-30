Baba Vanga 2023 kehanetleri! 2023 kehanetleri neler? 2023 kehanetleri listesi!

2023 kehanetleri ne var ne yok merak ediliyor. Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri neler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahinler arasında sözüne en fazla itibaren edilenlerden biri olan Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Peki, Baba Vanga 2023 kehanetleri neler? 2023 kehanetleri neler? 2023'te ne olacak? İşte, Baba Vanga kehanetleri 2023!

Baba Vanga 2023 kehanetleri! Kör kahin Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri neler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kahinler arasında sözüne en fazla itibaren edilenlerden biri olan Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Peki, Baba Vanga 2023 kehanetleri neler? 2023 kehanetleri neler? 2023'te ne olacak? İşte, Baba Vanga kehanetleri 2023 haberimizde...

BABA VANGA 2023 KEHANETLERİ

"Kör kahin" olarak bilinen Baba Vanga'nın 2023 için 3 kehaneti ortaya çıktı. Vanga'nın son kehaneti olan "İnsanlar artık laboratuvarlarda yetişmeye başlayacak" şeklindeki kehanet ilginç karşılandı.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Baba Vanga'nın ayrıca "büyük bir ülkenin" insanlar üzerinde biyolojik silah araştırmaları yapacağı kehanetinde bulunduğu iddia edilmektedir. Bu tür deneyler sonucunda yüz binlerce insanın ölebileceği iddia edilmektedir. Birleşmiş Milletler'in Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneyleri fiilen yasaklamaktadır. Buna rağmen, potansiyel biyolojik silah bölümlerini gizlice yürüttüğünden korkulan bazı ülkeler vardır.

NÜKLEER PATLAMA

Baba Vanga'nın 2023 yılında bir nükleer santral patlamasından yana olduğu da iddia ediliyor. Kiev'in Moskova'yı "nükleer şantaj" yapmakla suçladığı Ukrayna'da bir felaket yaşanmasından korkuluyor. Rusya, çevresinde savaş sürerken Zaporizhzhya Nükleer Santrali'nin kontrolünü elinde tutmaya devam ediyor.

DOĞUMLARIN SONU

Baba Vanga'nın 2023 yılı için yaptığı son tahminde, doğal doğumların yasaklanabileceğini ve insanların laboratuvarlarda yetiştirileceğini iddia ettiği söyleniyor. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verebilecek, ebeveynler ise saç rengi ve göz rengi gibi özelliklerini ve görünümlerini kişiselleştirebilecek. Bu kesinlikle Baba Vanga'nın en garip öngörülerinden biri olarak görülüyor.