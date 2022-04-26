Baba son bölüm izle! Show TV Baba 11. bölüm full HD izle! Baba 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölümde neler olacak?

Baba son bölüm izle linki araştırılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Baba dizisi 11. bölümü yayınlandı. Show TV Baba 11. bölüm izleyemeyenler Baba son bölüm izle! Show TV Baba 11. bölüm izle! Baba son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölümde neler olacak haberimizde...

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda Servet'in "Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyenleri şaşırtırken akıllara "Büşra ile İlhan evleniyor mu?" sorusu geliyor.

BABA SON BÖLÜM İZLE!

Baba son bölüm izlemek için BABA SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

BABA 11. BÖLÜM İZLE!

Baba 11. bölüm izlemek için BABA 11. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.

BABA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Baba dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.

BABA KONUSU NE?

Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.

BABA OYUNCULARI KİMLER?

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı

Beril Pozam - Sevil Öztürk

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı

Özge Özacar - Cansu Erim

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı

Begüm Akkaya - Vildan

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı

Macit Koper - Ferit Karaçam

Nihan Okutucu - Uğur Birmay

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü

Tolga Sala -

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan

Osman Akça - Burak Aslan

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı

Haberler.com - Gündem