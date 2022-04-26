Baba son bölüm izle! Show TV Baba 11. bölüm full HD izle! Baba 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölümde neler olacak?
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Baba son bölüm yayınlandı! Show TV Baba 11. bölüm izleyemeyenler Baba son bölüm izle! Show TV Baba 11. bölüm izle! Baba son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Baba son bölüm izle linki araştırılıyor. Show TV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı her akşam büyük beğeni toplayan Baba dizisi 11. bölümü yayınlandı. Show TV Baba 11. bölüm izleyemeyenler Baba son bölüm izle! Show TV Baba 11. bölüm izle! Baba son bölüm full HD izle! araştırmaları yapmaya başladı. Peki, Baba yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Baba yeni bölümde neler olacak haberimizde...
Servet'in tehditlerinden sonra Emin'in büyük bir hayal kırıklığıyla dert anlattığı tanıtımda Servet'in "Atacağım hepsini, tek tek atacağım, köşkten de atacağım!" sözleri dikkat çekiyor. Kadir ile Servet'in karşı karşıya geldiği anlarda gerilim yükselirken Ahmet ve Büşra'nın mahkemesinde yaşanacaklar merakla bekleniyor. Büşra'nın gelinlikle Emin'in bakkalına geldiği anlar izleyenleri şaşırtırken akıllara "Büşra ile İlhan evleniyor mu?" sorusu geliyor.
Baba son bölüm izlemek için BABA SON BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Baba 11. bölüm izlemek için BABA 11. BÖLÜM İZLE 'ye tıklayınız.
Baba dizisi her hafta Salı günleri saat 20.00'da yeni bölümleriyle Show TV'de.
Saruhanlı ailesi, bir uçak kazasının ardından şoke edici bir gerçeği öğrenirken hepsinin hayatı aniden değişiyor. Saruhanlı ailesinin yaşayacakları şimdiden büyük bir merakla bekleniyor.
- Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı
- Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı
- Beril Pozam - Sevil Öztürk
- Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı
- Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı
- Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam
- Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı
- Taner Rumeli - Servet Saruhanlı
- Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı
- Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı
- Özge Özacar - Cansu Erim
- Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı
- Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı
- Begüm Akkaya - Vildan
- Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı
- Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı
- Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı
- Macit Koper - Ferit Karaçam
- Nihan Okutucu - Uğur Birmay
- Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü
- Tolga Sala -
- Alper Çankaya - Ahmet Kalkan
- Osman Akça - Burak Aslan
- Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı