Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 9. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 12 Nisan Show TV Baba full bölüm izle! Baba dizisi son bölüm HD izle!

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba 9. Bölüm Ön İzlemesi yayında. Servet'in karakolda İlhan'la karşı karşıya geldiği sahnede gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Polisler İlhan'a onu inşaattan iten kişinin Servet olup olmadığını sorarken, İlhan'ın vereceği yanıt merakla bekleniyor.

BABA CANLI İZLE!

BABA SON BÖLÜM İZLE!

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 8. Bölümünde; Emin'in fenalaşmasıyla bütün aile soluğu hastanede alır. Emin'in hastalığını öğrenen aile yıkılır. Kadir ve Fazilet, Emin'in tedavisiyle ilgilenirken, onların yokluğunda köşkte fırtınalar kopar. Servet ve Yaşar arasındaki gerilim, ipleri kopma noktasına getirir. Yaşar, Büşra ile ilgili çok önemli bir bilgiye ulaşırken bu durum aileyi karıştırır. Servet, İlhan'dan intikamını almak için harekete geçer. Bu sürpriz hamle, bütün dengeleri değiştirecektir. Kadir ailesini bir arada tutmak için çabalarken Büşra'dan hiç beklemediği bir yara alır.

Baba son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

Haberler.com - Gündem