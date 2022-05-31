Baba son bölüm izle! Baba 15. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs Show TV Baba full bölüm izle! - Haberler

Baba, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 15 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın yaptığı, senaryosunu Gökhan Horzum ve Ekin Atalar'ın kaleme aldığı dram ve aile türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Baba son bölüm izle! Baba 15. bölüm HD izle! Baba yeni bölümde neler olacak? 31 Mayıs Show TV Baba full bölüm izle! Baba dizisi son bölüm HD izle! İşte detaylar haberimizde

BABA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Baba dizisi Salı günleri saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.

BABA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

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BABA SON BÖLÜM İZLE!

BABA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Baba'nın 14. Bölümünde; Kadir mahallelilerin yardımıyla yangından kurtulmayı başarır. Ailesini bu şekilde koruyamayacağını anlayan Kadir, İlhan'ı durdurabilmek için saldırıya geçer. Büşra ise bu anlaşmazlığa bir son verebilmek için Ferit'i kimin öldürdüğünü bulmaya karar verir. Cansu, Şahika ile Kürşat'ın kardeş olmadıklarından kuşkulanır. Anlattığında Servet onu ciddiye almaz. Kübra, Cansu'nun haksız olduğunu ispat etmeye çalışırken Kürşat'ın gerçek kimliğini öğrenir. Köşkten ayrılan Saruhanlılar bir arada yeni hayatlarını kurarken Kürşat ve Şahika'nın sürpriz planı köşkte kalanların hayatını alt üst eder. Kadir'in arka arkaya gelen hamleleriyle kaygılanan İlhan servetini güvenceye almak ister. Kavgayı bu sayede bitireceğine inanan Büşra adım adım Ferit'in katiline yaklaşırken Kadir'in son hamlesiyle İlhan ve Kadir arasındaki gerilim zirveye ulaşır.

BABA OYUNCU KADROSU

Haluk Bilginer - Emin Saruhanlı (1-)

Tolga Sarıtaş - Kadir Saruhanlı (1-)

Beril Pozam - Sevil Öztürk (1-)

Ayda Aksel - Fazilet Saruhanlı (1-)

Özge Yağız - Büşra Kalkan Saruhanlı (1-)

Hakan Kurtaş - İlhan Karaçam (1-)

Bihter Dinçel - Münevver Şahin Saruhanlı (1-)

Taner Rumeli - Servet Saruhanlı (1-)

Deniz Hamzaoğlu - Yaşar Saruhanlı (1-)

Zeynep Tuğçe Bayat - Şahika Saruhanlı (1-)

Özge Özacar - Cansu Erim (1-)

Damlasu İkizoğlu - Kübra Saruhanlı (1-)

Oktay Çubuk - Kadircan Saruhanlı (1-)

Zeynep Diker - Zeynep Saruhanlı (1-)

Kayra Sır - Ecrin Saruhanlı (1-)

Sedef Akalın - Binnur Saruhanlı (1-)

Macit Koper - Ferit Karaçam (1-)

Köksal Engür - Mehmet Ali Saruhanlı (1-)

Nihan Okutucu - Uğur Birmay (1-)

Cem Uslu - Ceyhun Kömürcü (1-)

Tolga Sala - Kürşat (1-)

Alper Çankaya - Ahmet Kalkan (1-)

Osman Akça - Burak Aslan (1-)

Yağız Saylağ - Yusuf Emin Saruhanlı (1-)

Dilara Aksüyek - Elif Paktaş (7-)

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